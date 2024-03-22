Meta sözünü tuttu: Threads'e uzun zamandır beklenen özellik geldi

22 Mart 2024 12:12 - Güncelleme : 22 Mart 2024 12:12

Sosyal medya devi Meta, popüler sosyal medya platformu Threads için Fediverse entegrasyonunu beta aşamasında kullanıma sunduğunu duyurdu. Mark Zuckerberg, bu entegrasyonun Threads kullanıcılarının içeriklerini daha geniş bir kitleye ulaştırmak için bir fırsat olduğunu belirtti.

Fediverse, ActivityPub adlı ortak bir iletişim protokolü üzerinden birbirleriyle iletişim kuran merkezi olmayan çevrim içi toplulukların bir koleksiyonunu temsil ediyor. Bu entegrasyon sayesinde Threads kullanıcıları, paylaşımlarını Mastodon ve diğer Fediverse topluluklarına aktarabilecekler.

HER PLATFORM ÖZERK BİR YAPIYA SAHİP

Fediverse'te her platform, kendi kurallarını ve üyelerini koruma imkanına sahipken aynı zamanda gönderileri, beğenileri ve diğer içerikleri başka platformlarda yayınlayabilir. Meta, geçen yıl Threads piyasaya sürüldüğünde bu altyapıyı destekleyeceğine söz vermişti.

Zuckerberg yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Threads'i birlikte çalışabilir hale getirmek, insanlara nasıl etkileşim kuracakları konusunda daha fazla seçenek sunacak ve içeriğin daha fazla insana ulaşmasına yardımcı olacak. Bu konuda oldukça iyimserim."

Ancak, beta aşamasında bazı sınırlamalar bulunuyor. Farklı platformlardan gelen beğeniler Threads'te görünürken, yanıtlar ve takipler henüz entegre edilemedi. Ayrıca, anketler ve yanıt kontrolleri olan gönderiler diğer platformlarla paylaşılamıyor. Yani şimdilik entegrasyon, Threads gönderilerini birkaç ekstrayla birlikte Mastodon'a ve diğer topluluklara göndermekten ibaret gibi gözüküyor.

Entegrasyon şu anda ABD, Kanada ve Japonya'da kullanılabilir durumda. Threads kullanıcıları, hesap ayarlarından "Fediverse paylaşımı" özelliğini etkinleştirerek bu özelliği kullanabilirler.