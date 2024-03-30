Microsoft, 30 yıllık Windows uygulamasını kaldırıyor

30 Mart 2024 15:32 - Güncelleme : 30 Mart 2024 15:32

Microsoft, 30 yıldan uzun süredir Windows'un bir parçası olarak sunulan bir uygulama olan WordPad'i kullanımdan kaldıracağını geçen sene açıklamıştı ancak net bir tarih paylaşmamıştı.

WORDPAD'İN KALDIRILACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Teknoloji devi firma, yeni bir açıklamayla Windows 11 Sürüm 24H2'den itibaren WordPad'in artık Windows'un bir parçası olmayacağını duyurdu. 24H2 sürüm güncellemesinin bu yılın sonlarına doğru yayınlanması bekleniyor, bu da WordPad'in aramızdan ayrılmasına yalnızca birkaç ay daha kaldığı anlamına geliyor.

Microsoft'un WordPad'in kaldırılmasıyla ilgili belgelerinde şunlar yazıyor:

"WordPad, Windows 11, sürüm 24H2 ve Windows Server 2025'ten başlayarak tüm Windows sürümlerinden kaldırılacaktır. Sonuç olarak, Windows artık yerleşik, varsayılan bir RTF okuyucusuna sahip olmayacaktır."

WordPad'in kaldırılmasının bir parçası olarak "wordpad.exe", "wordpadfilter.dll" ve "write.exe" dosyaları da Windows'tan çıkartılacak.

GELİŞTİRİCİLERE DE UYARI GELDİ

Microsoft, .rtf dosyalarını açması gereken geliştiricilerin veya kullanıcıların bunu Microsoft Word kullanarak yapabilecekleri bilgisini paylaştı.

WordPad, 1995 yılında Windows 95 ile birlikte piyasaya çıktı ve o zamandan beri işletim sisteminin bir parçası oldu. Son büyük güncellemeyi ise 2012 yılında Windows 8 ile almıştı.

PC kullanıcıları WordPad'in yanı sıra Not Defteri, NotePad ya da Microsoft Word gibi metin görüntüleme, düzenleme ve yazma uygulamalarını da kullanıyor.