Microsoft duyurdu: 30 yılın ardından bilgisayarlarda en büyük değişiklik geliyor

04 Ocak 2024 12:28 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 12:29

Yeni Windows PC'lerin klavyesinde Copilot tuşu olacak.

Microsoft, önümüzdeki aylardan itibaren gelecek Windows cihazlarında kullanılacak olan yeni bir özel Windows Copilot AI tuşunun tanıtılmasıyla birlikte "Windows PC klavyesinde neredeyse otuz yıldır yapılan ilk önemli değişikliği" hayata geçireceklerini duyurdu.

Microsoft Genel Müdür Yardımcısı ve Tüketici Pazarlama Müdürü Yusef Mehdi, şirketin "işletim sistemi, uygulamalar ve silikon genelinde Windows'a kusursuz bir şekilde işlenecek yapay zeka deneyimlerinin getirdiği daha kişisel ve akıllı bilgi işlem çağını başlatmaya hazırlandığı" bilgisini aktardı.

Microsoft'a göre 2024, "Yapay Zeka (AI PC)" yılı olacak. Bu kapsamda, şubat ayından itibaren yeni Windows PC'lerde bir Windows Copilot tuşu bulunacak. Bu yeni tuşa sahip ilk bilgisayarların önümüzdeki hafta ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2024'te duyurulması bekleniyor.

SURFACE PC'LERİ DE YENİ TUŞA SAHİP OLACAK

Microsoft, gelecekteki Surface PC'lerinin de yeni Copilot tuşunu içereceğini doğruladı ancak herhangi bir yeni Surface donanımı tanıtmadı. Gelecekteki Surface PC'lerin, yeni nesil Intel ve Arm yongalarına ve Surface Laptop serisi için yeni bir tasarıma sahip Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 olması bekleniyor.

Bu yeni yapay zeka bilgisayarların klavyesinde özel Copilot tuşu bulunacak ve bağlam menüsü tuşunun bulunduğu klavyenin hemen sağ tarafında konumlandırılacak. Microsoft ayrıca yeni Copilot tuşunu yakın gelecekte Windows PC üreten bilgisayar üreticileri için zorunlu hale getireceğini açıkladı.

Tuş sayesinde Windows kullanıcıları, Windows Copilot arayüzünü kolay bir şekilde çağırabilecekler. Geçen yıl Windows 11 sürüm 23H2 sürümünde bu arayüz görünmeye başlamıştı. Copilot'u etkinleştirmemiş kullanıcılar ise, Copilot tuşuna bastıklarında yalnızca Windows Arama'yı açacaklar.