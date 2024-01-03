Microsoft, Edge tarayıcısının ismini değiştirdi

03 Ocak 2024 13:28 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 13:28

Microsoft, Edge tarayıcısı için önemli bir güncelleme yayınladı. 2023 yılı içerisinde bol bol yapay zeka özelliğiyle donattığı uygulamayı "Microsoft Edge: AI Tarayıcı" olarak yeniden adlandırdı.

MİCROSOFT EDGE RESMEN "YAPAY ZEKA TARAYICI" OLDU

Microsoft, geçen yıl OpenAI firmasıyla bir iş birliği anlaşması yapmıştı. Bu kapsamda şirketin Google Chrome ve Mozilla Firefox gibi tarayıcılara rakip olarak çıkardığı Edge uygulamasına, OpenAI'ın yapay zeka sohbet botu ChatGPT'yi ve metinden görüntü üretme aracı DALL-E 3 gibi uygulamalarını entegre etmişti.

Şirket, Edge'in yapay zeka odaklı bir tarayıcı olduğunu vurgulamak amacıyla artık "AI Browser (AI Tarayıcı)" ismini kullanıyor. Değişiklik Microsoft Edge Android ve iPhone uygulamasında yürürlüğe girdi.

Tarayıcının Apple App Store'daki uygulama sayfasında, yapay zeka özellikleri şu ifadelerle açıklandı:

Microsoft Edge, daha akıllı bir tarayıcıyla mümkün olduğundan daha fazlasını bulmanıza, oluşturmanıza ve yapmanıza yardımcı olan AI güçlü özelliklerle donatılmış AI destekli tarayıcınızdır. Telefonunuzdan bilgisayarınıza ve diğer oturum açılmış cihazlara kadar her yerde sorunsuz bir deneyimle web'i göz atın.

BİNG CHAT'İN İSMİNİ DE DEĞİŞTİRMİŞTİ

Microsoft kasım ayında Bing Chat uygulamasını 'Copliot' olarak yeniden adlandırmıştı. OpenAI'ın en gelişmiş dil modellerinden GPT-4'ten güç alan Copilot, kullanıcıların merak ettiği sorulara daha hızlı ve geniş kapsamlı cevaplar verebiliyor.

Microsoft, ücretsiz Copilot uygulamasını Bing ve Windows kullanıcılarına sundu. Microsoft 365 için Copilot ise ücretli bir seçenek. Kullanıcılar "copilot.microsoft.com" adresine giderek yapay zeka sohbet botunu kullanmaya başlayabilir.