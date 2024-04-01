Microsoft'a kötü haber: ABD yasak getirdi

01 Nisan 2024 13:34 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 13:35

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre personellerine, Microsoft'a ait olan ve ChatGPT tabanlı yapay zeka sohbet robotu Copilot'u kullanma yasağı getirildiği bildirildi.

Axios.com internet sitesinin haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi İdari Sorumlusu Catherine Szpindor, Kongre'nin çalışanlarına sohbet robotunu kullanmanın artık resmi olarak yasak olduğunu bildiren bir not göndermiş durumda.

COPİLOT'U GÜVENLİK RİSKİ SAYDILAR

Bu kararın ise ABD Siber Güvenlik Ofisi'nin talebiyle alındığı belirtiliyor. Ofisin "Meclise ait verilerin meclis tarafından onaylanmamış bulut hizmetlerine sızdırılması nedeniyle Copilot'u bir güvenlik riski olarak değerlendirdiğine" dikkat çekiliyor.

Axios'a göre Kongre çalışanlarının şahsi cep telefonlarında ve dizüstü bilgisayarlarında Copilot'u kullanmaları hâlâ serbest, ancak Kongre tarafından verilen ve Windows işletim sistemine sahip bütün bilgisayarlarda bu özellik engellenmiş olacak.

CHATGPT'Yİ DE SINIRLAMIŞTI

Yaklaşık bir yıl önce Kongre, OpenAI'nin geniş dil modelleriyle desteklenen ChatGPT'nin kullanımına da katı bir sınır getirdi. Çalışanların sohbet botunun ücretsiz sürümünü kurumsal bilgisayarlarında kullanmasını yasakladı, ancak daha sıkı gizlilik kontrolleri nedeniyle araştırma ve değerlendirme için ücretli (ChatGPT Plus) sürümünü kullanmaya devam etmelerine izin verdi.

Microsoft, yaptığı açıklamada kamu çalışanlarının daha yüksek güvenlik gereksinimlerine olan ihtiyaçlarının farkında olduğunu belirterek, "Copilot gibi federal hükümetin güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşılayan Microsoft yapay zeka araçlarının yol haritasını bu yıl içinde sunmayı planlıyoruz."diye konuştu.

Bu arada yakın zamanda Beyaz Saray, federal kurumların üretken yapay zeka konusunda uyması gereken ve Amerikalıların "haklarını ve güvenliğini tehlikeden korumasını" amaçlayan kuralları da açıklamıştı.