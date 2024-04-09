Microsoft'tan Apple'ı 'kızdıracak' MacBook açıklaması

09 Nisan 2024 12:59 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 12:59

Microsoft, yapay zeka (AI) destekli bilgisayarlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Gelecek ay Seattle'da düzenlenecek bir etkinlikte, şirketin bu yeni nesil bilgisayarlarını tam olarak açıklaması bekleniyor. Kaynaklara göre Microsoft, Arm tabanlı yeni bilgisayarlarıyla Apple'ın M3 işlemcili MacBook Air modelini hem CPU performansı hem de yapay zekalı görevlerde geride bırakmayı hedefliyor.

MİCROSOFT, SNAPDRAGON X ELITE İŞLEMCİDEN UMUTLU

Microsoft'un bu iddialı hamlesi, Qualcomm'un Snapdragon X Elite işlemcilerine dayanıyor. Şirket, uzun süredir yaşanan hayal kırıklıklarından sonra Qualcomm'un yeni işlemcilerinin, Windows'u Arm mimarisiyle güçlendirmek için gereken performansı sağlayacağına inanıyor. Bu yeni işlemcilerin, Windows dizüstü bilgisayarlarının yanı sıra Microsoft'un tüketici odaklı Surface serisine de güç katacağı belirtiliyor.

UYGULAMA UYUMLULUĞU DA SAĞLAYACAK

Microsoft'un iddialarına göre, Snapdragon X Elite işlemcileriyle desteklenen yeni Windows bilgisayarları, M3 MacBook Air'in hem CPU görevlerinde hem de yapay zeka hızlandırma konusunda üstünlük sağlayacak. Dahası şirketin iç belgelerine göre, bu bilgisayarlar Apple'ın Rosetta 2 adlı uygulama uyumluluk katmanından daha hızlı bir uygulama emülasyonu sunacak.

Uygulama uyumluluğu, Windows'u Arm mimarisiyle kullanırken karşılaşılan önemli sorunlardan biriydi. Ancak Microsoft, Windows 11 için x64 uygulama emülasyonunu iki yıl önce sunarak bu sorunu aşmıştı.

Ayrıca, gelecek Windows tabanlı Arm bilgisayarlar için geliştirilmiş performans için yerel Arm uygulamalarının önemine vurgu yapılıyor. Google'ın, bu cihazlar için ARM64 sürümünü hazırladığı Chrome gibi büyük yazılım şirketlerinin bu alandaki çalışmaları da mevcut.

Gelen bilgilere göre Microsoft, yeni Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 modellerini de Snapdragon X Elite işlemci ile piyasaya sürecek. Bu modellerin işletmelere yönelik olarak geliştirilmiş ve Intel Core Ultra işlemciye sahip bir versiyonu da raflardaki yerini alacak.