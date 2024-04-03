Microsoft'un ısrarı ters tepti! Windows 11'e kötü haber

03 Nisan 2024 11:25 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 11:25

Microsoft'un Windows 10 kullanıcılarına ısrarla "Windows 11'e geçin" ısrarı, beklenen etki-tepkiyi doğurmadığı ortaya çıktı. 2021 yılında tanıtılan en son işletim sisteminin pazar payının düştüğü, bir önceki sürüm Windows 10'un ise atağa geçtiği öne sürüldü.

Microsoft, Windows 10 kullanıcılarına son zamanlarda sürekli olarak Windows 11'e geçmelerini söyleyen ve bilgisayar ekranının tamamını kaplayan davetiyeler gönderiyordu.

WİNDOWS 11'İN PAZAR PAYINDA DÜŞÜŞ

Analiz sitesi StatCounter tarafından paylaşılan verilere göre Şubat 2024, Windows 11 açısından kötü bir dönem oldu. Ocak ayında pazar payı yüzde 28,18 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı, ancak gerileme kaydederek yüzde 26,72'ye gerilediği belirtildi.

Öte yandan Windows 10, daha önce kaybettiği kitlenin bir kısmını geri aldı. Şu an itibarıyla pazar payı yüzde 69'un biraz üzerinde bulunuyor. Statcounter, Windows 10'un pazar payını 1,81 puan artırdığını iddia ediyor. Windows 10, Ekim 2025'te kullanım ömrünün sonuna ulaşacak; bu nedenle Microsoft'un, Windows 11'in yakın gelecekte daha uygun cihazlara dağıtımını hızlandırması bekleniyor.

Bu arada önceki üç sürüm de hala nispeten büyük pazar paylarına sahip. Windows 7 yüzde 3,04, Windows 8.1 yüzde 0,44 ve Windows 8 yüzde 0,29 seviyesinde. Windows XP'nin bile Statcounter'ın ölçümlerine kayıt olacak kadar internet erişimi olan geniş bir kitlesi var.