Milli uçak ‘KAAN’ ilk uçuşunu yaptı: İşimiz daha yeni başlıyor

21 Şubat 2024 19:12 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 19:53

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığının muharip uçak ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında, ilk uçuş başarıyla gerçekleştirildi.

Gerçekleşen ilk uçuş sonrası Test Pilotları ve Proje Ekibi ile bir araya gelen Görgün, ekibi tebrik ederek, yakalanan bu başarının daha bir başlangıç olduğunu ve hedeflerimize giden yolda önümüzde yoğun bir dönemin bulunduğunu kaydetti.

KAAN’IN ÜRETİMİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirilmeye açık aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık, hassas hedefleme, birlikte çalışabilme gibi 5. Nesil Savaş Uçaklarında olan bütün kabiliyetlere sahip olan KAAN‘ın üretim faaliyetlerine Mart 2022'de başlandı.

Mayıs - Kasım 2022 tarihleri arasında komponent montajları tamamlanarak, Kasım 2022'de son montaj hattı devreye alındı. Aralık 2022 ve Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen yoğun sistem testlerinin devamında, 10 Şubat 2023 tarihinde planlanandan önce hangardan çıkış gerçekleştirilirken, 12 Şubat 2023 tarihinde ilk motor çalıştırma faaliyeti icra edildi.

17 Mart 2023 tarihinde ise ilk yavaş taksi testleri başarı ile tamamlanarak, ilk uçuşa kadar olan dönemde gerekli güçlendirme faaliyetleri yürütülerek uçuş öncesi testler tamamlandı.

İlaveten Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek konfigürasyon için, hava aracı ve sistem gereksinimleri tanımlandı, hava ve sistem fonksiyonları belirlendi ve ön tasarım fazı tamamlandı.

İlk uçuşunu bugün gerçekleştiren KAAN, 13 dakika havada kalarak, 8000 feet iritfa ve 230 knot hıza ulaşmayı başardı.

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN’IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Maksimum Seyir Hızı: 1,8 Mach

İrtifa Tavanı: 55.000 ft

Güç Limitleri : +9g/-3,5g

Dahilî Silah Yuvası

Superseyir Kabiliyeti

Düşük Radar İzi

Çoklu Görev Profili

Hava-Hava Kabiliyeti

KAAN'IN TEKNİK EKİBİ KİMLER?