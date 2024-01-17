Milyonlarca bilgisayarı etkiliyor... Google Chrome'de 3 güvenlik açığı! Hemen güncelleyin

17 Ocak 2024 14:28 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 14:30

İnternet tarayıcıları arasında pazar lideri Chrome, yıllardır güvenlik açıklarıyla boğuşuyor. Her ne kadar bu açıklara kısa sürede müdahale edilse de, yine de Google tamamen önlem almış sayılmaz.

2023'te en çok güvenlik açığı tespit edilen Google Chrome için 3 güvenlik açığı daha tespit edildi. Güvenlik uzmanlarına göre Google, CVE-2024-0519 dahil diğer güvenlik açıkları için 120.0.6099.224/225/234 güncellemesini acil olarak yayınladı.

GOOGLE CHROME İÇİN GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ ÇIKTI

Google Chrome tarayıcısı için 120.0.6099.224/225/234 yapı numaralı güncelleme, tespit edilen 3 güvenlik açığını kapatıyor. Bilgisayar korsanları tarafından istismar edilen tarayıcı için kullanıcıların acilen Chrome tarayıcılarını güncellemesi gerekiyor.

Güvenlik açıkları ilk olarak Qrous Secure'da araştırmacı olan Toan (suto) Pham tarafından tespit edildi ve Google'a bildirildi. CVE-2024-0518, V8 motorundaki bir tür güvenlik açığı olarak belirlenirken, CVE-2024-0519 ise sıfır gün güvenlik açığı olarak bildirildi. Ancak güvenlik açıklarının diğer detayları açıklanmadı.

Sizler de Chrome tarayıcınızı, sağ üst köşede yer alan üç noktaya tıklayıp, yardım-hakkında bölümünden güncelleyebilirsiniz.

Derleme: Tgrthaber.com.tr