Milyonlarca kişinin verisi silinecek! Google'dan yeni karar

02 Nisan 2024 12:11 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 12:12

Her internet tarayıcısında olduğu gibi, Google Chrome'da da kullanıcıların tarama verilerini, göz atma geçmişini ve diğer verilerini takip etmeyen bir "Gizli Sekme" modu bulunuyor.

Geçtiğimiz yıllarda Google'ın bu modun kullanıcılara haber vermeden verilerini topladığı (aksini iddia ettiği halde) ortaya çıkmıştı ve şirkete bir toplu dava açılmıştı. Davaya ilişkin anlaşmanın bir partçası şirket, milyonlarca veriyi yok edeceğine söz verdi.

Google Chrome'daki gizli mod, diğer internet tarayıcılarındaki özel tarama modları gibi, cihazınızdaki tüm yerel tarama verilerini hariç tutmak üzere tasarlandı. Hesaplardan veri toplamadan veya herhangi bir tarama geçmişi izi bırakmadan sitelerde dolaşmanızı sağlar.

GOOGLE, TOPLADIĞI MİLYONLARCA VERİYİ SİLECEK

2020'de açılan bir davada, kullanıcılar gizli moddayken Google'ın verileri toplamaya devam ettiğini iddia etti ve 5 milyar dolarlık tazminat talebinde bulundu. Aralık 2023'te Google'ın, davada uzlaşmayı kabul ettiği ortaya çıktı ancak hangi koşullarda anlaşıldığı açıklanmamıştı.

The Wall Street Journal, anlaşmanın bir parçası olarak Google'ın Chrome'un gizli modundan toplanan milyonlarca veriyi silmeyi taahhüt ettiğini öne sürdü.

Gizli moddan toplanan "milyarlarca" veri noktası, anlaşma şartlarına göre yok edilecek. Ancak mevcut veriler "uygunsuz bir şekilde toplandığı" için silinmekte ve Google'ın aynı şekilde silmeye devam edip etmeyeceği belli değil.

Anlaşma aynı zamanda Google'ın gizli mod sorumluluk reddi beyanında "özel taramada ne topladığıyla ilgili açıklamaları güncellemek" için değişiklik yapmasını ve kullanıcılara üçüncü taraf çerezlerini devre dışı bırakma seçeneği sunmasını gerektirecek.