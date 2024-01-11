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11 Ocak 2024 15:46 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 15:47

Milyonlarca WhatsApp kullanıcısını ilgilendiriyor: Birkaç adımda mesajlarınızı koruma altına alın

Meta, WhatsApp için yakın zamanda güvenlik özelliklerini yeni bir işlevle güçlendirdi. Eğer sizler de sohbetlerinizini güvende tutmak istiyorsanız, önerilen bu ayarları mutlaka yapmalısınız. İşte adım adım sohbet kilitleme...

Editör: Okan Güleş / Kaynak: TGRT Haber
Milyonlarca WhatsApp kullanıcısını ilgilendiriyor: Birkaç adımda mesajlarınızı koruma altına alın
Whatsapp, Sosyal Medya, Meta

Kişisel bilgiler akıllı telefonda nasıl güvenlik araçlarıyla korunuyorsa, bu durum sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları için de geçerli. 

Gün içerisinde telefonuzu bir yerlerde bırakabilir veya unutabilirsiniz. Eğer telefonlarınızda şifre bulunmuyorsa hiç beklenmedik anda birileri mesajlarınıza göz atabilir. Elbette bu durum can sıkıcı; işte bu noktada WhatsApp'ın sunduğu yeni ayarları uygulayarak sohbetlerinizi güvene alabilirsiniz. Peki WhatsApp'ta sohbet nasıl kilitlenir?

WHATSAPP'TA SOHBETLERİNİZİ KİLİTLEYİN

Başkalarının erişmesini istemediğiniz WhatsApp mesajlarınızı, birkaç adımda şifre ile koruma altına alabilirsiniz. Sohbet kilitlemeyi aktif hale getirdiğnizde  gizlemek istediğiniz kişiyle olan konuşmalarınız, telefonuzun mevcut olan şifresiyle korunacak. İşte WhatsApp'ta sohbet kilitlemenin en kolay yolu...

1- Bir sohbet açın, kişi veya grup adına dokunun

Milyonlarca WhatsApp kullanıcısını ilgilendiriyor: Birkaç adımda mesajlarınızı koruma altına alın

2-Ardından Sohbet Kilitle diyerek devam edin ve sohbeti kilitleyi seçin.

Milyonlarca WhatsApp kullanıcısını ilgilendiriyor: Birkaç adımda mesajlarınızı koruma altına alın

3- Şimdi Devam'a dokunun ve sorulması durumunda telefon şifrenizi girin.

Milyonlarca WhatsApp kullanıcısını ilgilendiriyor: Birkaç adımda mesajlarınızı koruma altına alın

4-Tüm kilitli sohbetleri görmek için Sohbetler-Kilitli Sohbetler alanına girebilirsiniz. 

Milyonlarca WhatsApp kullanıcısını ilgilendiriyor: Birkaç adımda mesajlarınızı koruma altına alın

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