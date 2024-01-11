Milyonlarca WhatsApp kullanıcısını ilgilendiriyor: Birkaç adımda mesajlarınızı koruma altına alın

11 Ocak 2024 15:46 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 15:47

Kişisel bilgiler akıllı telefonda nasıl güvenlik araçlarıyla korunuyorsa, bu durum sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları için de geçerli.

Gün içerisinde telefonuzu bir yerlerde bırakabilir veya unutabilirsiniz. Eğer telefonlarınızda şifre bulunmuyorsa hiç beklenmedik anda birileri mesajlarınıza göz atabilir. Elbette bu durum can sıkıcı; işte bu noktada WhatsApp'ın sunduğu yeni ayarları uygulayarak sohbetlerinizi güvene alabilirsiniz. Peki WhatsApp'ta sohbet nasıl kilitlenir?

WHATSAPP'TA SOHBETLERİNİZİ KİLİTLEYİN

Başkalarının erişmesini istemediğiniz WhatsApp mesajlarınızı, birkaç adımda şifre ile koruma altına alabilirsiniz. Sohbet kilitlemeyi aktif hale getirdiğnizde gizlemek istediğiniz kişiyle olan konuşmalarınız, telefonuzun mevcut olan şifresiyle korunacak. İşte WhatsApp'ta sohbet kilitlemenin en kolay yolu...

1- Bir sohbet açın, kişi veya grup adına dokunun

2-Ardından Sohbet Kilitle diyerek devam edin ve sohbeti kilitleyi seçin.

3- Şimdi Devam'a dokunun ve sorulması durumunda telefon şifrenizi girin.

4-Tüm kilitli sohbetleri görmek için Sohbetler-Kilitli Sohbetler alanına girebilirsiniz.