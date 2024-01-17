Türkiye’nin düşmanın gözünü korkutacak KAAN, Eurofigther, F-16’lı savunma üçgeni

17 Ocak 2024 14:20 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 14:34

Derleyen: Murat Makas

Türkiye'nin en önemli teknoloji projeleri arasında olan Milli Muharip Uçak KAAN heyecanla bekleniyor. Düşük görünürlük ve kızılötesi iz ile adeta görünmez konumda yer alacak olan savaş uçağı, gök vatanda Türkiye'nin en önemli silahlarından biri olacak. Bayraktar TB2 alan ve TB3, KIZILELMA gibi platformları yakından takip eden birçok ülke KAAN’ı da radarına aldı. Yerli savaş uçağının Türk Hava Kuvvetlerine ilk teslimatı 2028 yılında yapılacak.

KAAN’ın da Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterinde ağırlıklı bir savaş uçağı haline geleceği değerlendirilmişti.

EUROFİGHTER DETAYI

Türkiye'nin ABD'den F-35’ler yerine F-16 jeti satın alma planının sonuçsuz kalabileceği ihtimali üzerine 40 adet Eurofighter Typhoon jeti satın almak üzere Avrupa ülkeleriyle görüşmelere başladığını bildirmişti. KAAN’ın hava sahasında eğer envantere katılırsa Eurofighter Typhoon savaş uçaklarıyla birlikte görev alabileceği ihtimaller arasında. F-16'ların da aşamalı şekilde kaldırılana kadar özellikle terör operasyonlarında KAAN ile operasyonel görevlere çıkacağı tahmin ediliyor.

KAAN, 5'inci nesil savaş uçağı kategorisinde yer alıyor. Uçuş hazırlıkları yapılmadan önce TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’in "5. nesil demek, radarların bunu görememesi demek. Tabi bugünkü radarlar göremiyor. Yarın radar teknolojisi gelişir görmeye başlarlar. Ama bizlerin de eli boş durmaz. Biz de bunun üzerine geliştirme sağlayarak tekrar görmemesini sağlarız. Bu uçaklar yüzler km'den hava hedeflerini ve yer hedeflerini kitlenerek onları imha edebiliyor. Yani yanına gitmesine gerek yok. Yani bu uçağımız 'İt Dalaşı' yapmıyor. Çünkü çok güçlü bir radarı var. ASELSAN yapıyor bu radarı. Çok uzaktan hava ve yer hedeflerine füzelerini kilitliyor o hedeflere radyo dalgaları gönderiyor ve füzenin onu görmesini sağlıyor. Ve oradan işi bitiriyor" sözleri akıllara geldi.

GÖKYÜZÜNÜN HAYALETLERİ

ANKA-3, Kızılelma’dan sonra Türkiye’nin ikinci insansız savaş uçağı olacak. Radar görünürlüğünün düşüklüğü nedeniyle hayalet uçak olarak adlandırılıyor.

KAAN’ın en çok insansız savaş uçakları, insansız hava araçlarıyla birlikte uçuş gerçekleştirileceği belirtiliyor. 2030’lu yıllara doğru ANKA-3, KIZILELMA ve KAAN’ın nasıl operasyonlar üstleneceği de merak ediliyor.

Geleceğin muharebe ortamına uygun olarak KAAN, düşük radar ve kızılötesi iz, gelişmiş sensörler ve gelen farklı verilerin derlenmesi ile desteklenen atış kontrol sistemi sayesinde hassas vuruş yeteneğine sahip olacak. Özellikle düşük radar özelliğiyle insansız savaş uçaklarına rahat eşlik edebileceği düşünülüyor.

SÜPER ŞİMŞEKLER ÖNDEN GİDECEK

Haziran 2023'te Sabah'ta yer alan detaylara göre KAAN pilotunun takacağı süper teknolojik özel bir kaskla havada Milli Muharip Uçak SİHA’larla konuşacak. Kol uçuşu gerçekleştirecek “mükemmel üçlü” düşmanın hava savunma sisteminin kafasını karıştıracak. KAAN minimum risk altında ana hedefleri yerle bir ederken, operasyonlarda maliyeti çok daha az olan SİHA’lar ve SÜPER ŞİMŞEK ileri sürülecek.

İlk etapta SİHA’lar hedeflere KAAN tarafından yönlendirilecek. ANKA-3’ün görünmezlik kabiliyetinden istifade edilecek ve fırlatılacak SÜPER ŞİMŞEK hedefe yönelecek. O anda yaydığı frekansla savaş uçağı gibi algılanacak.

Bu sırada KAAN da asıl hedefleri minimum risk ile imha edecek. Böylece KAAN ve üstün teknoloji kullanan pilotlar güvenle üslerine dönecek. KAAN’ın hava-havanın yanı sıra hava-yer muharebelerinde de aktif olarak kullanılması planlanıyor.

KAAN, yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi, süper seyir kabiliyeti, uzun harekât yarıçapı, radarda düşük görünürlük, sensör füzyonu, gelişmiş veri bağı ve yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti ile göz dolduruyor.