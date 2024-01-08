Mobil oyun satışları çakıldı, PC oyunları damga vurdu: işte 2023 raporları

08 Ocak 2024 12:30 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 12:31

Döviz kuru ve enflasyon nedeniyle dijital alışverişler, eski ivmesini kaybetti. Bu, oyunlar için de aynı şekilde seyretti.

Oyunfor.com’un yayınladığı 2023 verileri, geride bıraktığımız yılın PC ve mobil oyun satışlarını ortaya koyuyor. İşte 2023 için paylaşılan satış raporları.

2023 PC VE MOBİL OYUN SATIŞ RAPORU

Aktarılanlara göre 2023 Türkiye oyun pazarındaki değişimleri, önceki yıllara göre bir düşük seyretti. Özellikle 2019'dan itibaren hızla yükselen oyun alışverişleri, 2022'ye kadar mobil oyunların etkisiyle zirve yapmıştı ancak 2023'te, döviz kurlarındaki artış ve oyun yapımcılarının Türkiye'ye özel aldığı olumsuz kararlarla birlikte negatif bir ivme yaşandı.

Yaşanan bu olumsuz tabloya rağmen PC oyunları bu yıl da artış gösterdi. 2023 yılında satışların bir önceki yıla göre düşük olmasının en büyük nedeni mobil oyun satışlarındaki gerileme olarak gösterilebilir.

2023 yılında mobil oyunlar, geçtiğimiz yıla göre %14’lük bir düşüşle son dört yılın en düşük satış rakamlarını gördü. Bunda döviz kurlarındaki artış ve birçok mobil oyun firmasının Türkiye’ye özel yerelleştirme yapmaması etkili olmuş gibi gözüküyor.

Öte yandan mobil oyunlardaki alışverişlerin çoğunluğu ise geçen yıl olduğu gibi yine Google Play, yani Android tabanlı mobil cihazlar üzerinden yapıldı; akat önceki ylın %88’lik satış oranı %58’e geriledi. iOS tabanlı mobil cihazlar ise büyük bir yükselişle satışlardan %42’lik bir pay aldı.

PLATFORM 2020 2021 2022 2023

PC %26 %20 %21 %30

Konsol %22 %19 %20 %25

Mobil %52 %61 %59 %45

TÜM KATEGORİLER İÇİN EN ÇOK OYUN İÇİ SATIŞ YAPILAN 10 OYUN

En çok alışveriş yapılan oyunlar listesinde Valorant, PUBG Mobile, League of Legends gibi tanıdık isimler yer alıyor. Bu liste içinde dikkat çeken en önemli detay ise mobil oyunların hala önemli bir yer tutması ve ilk onda dört adet mobil oyunun bulunması.

Valorant PUBG Mobile League of Legends Garena Free Fire Roblox Mobile Legends World of Warcraft Metin2 Counter-Strike Lords Mobile

2023’TE en çok alışveriş yapılan oyun mağazası

Steam Microsoft Store Apple Store Google Play Store Gameforge Store

İL İL DAĞILIM

Oyun alışverişlerinde 2023 yılında da İstanbul’un liderliği devam ediyor. İstanbul’u, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa takip etti.

# 2020 2021 2022 2023

1 İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul

2 Ankara Ankara Ankara Ankara

3 İzmir İzmir İzmir Antalya

4 Bursa Bursa Bursa İzmir

5 Antalya Antalya Antalya Bursa

YAŞ ARALIĞI

2023 yılında toplam oyun alışverişlerinin önemli bir çoğunluğu 21-30 yaş aralığındaki oyuncular tarafından yapıldı.

YAŞ 2020 2021 2022 2023

18-21 %4 %5 %4 %3

21-30 %45 %45 %47 %49

30+ %51 %50 %49 %48

CİNSİYET DAĞILIMI

Kadınların oyunlara olan ilgisi ise yavaş bir şekilde artmaya devam ediyor ve 2023'te toplam oyun alışverişlerinin %33'ünü kapsamış durumda.

CİNSİYET 2020 2021 2022 2023

KADIN %33 %30 %32 %33

ERKEK %67 %70 %68 %67