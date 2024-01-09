Mobil oyunculukta zirve: ASUS ROG Phone 8 serisi tanıtıldı

09 Ocak 2024 14:20 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 14:20

Tayvanlı teknoloji şirketi ASUS, ROG Phone adlı akıllı telefon serisiyle mobil oyun severlere hitap ediyor. Firma serinin en yeni üyesi olan ROG Phone 8 ailesiyle karşımıza çıktı. Yeni akıllı telefonlar ince tasarımı, hafif yapısı, geliştirilmiş toz ve su direnci ve kablosuz şarj desteği ile dikkatleri çekiyor.

ASUS ROG PHONE 8 SERİSİ ÖZELLİKLERİ

ROG Phone 8 serisi, standart ROG Phone 8, ROG Phone 8 Pro ve ROG Phone 8 Pro Edition modellerinden oluşuyor. 1.099,99 dolarlık ROG Phone 8, 12GB RAM ve 256GB depolama ile bir RGB logoya sahipken, 1.199,99 dolarlık ROG Phone 8 Pro, 16GB RAM ve 512GB depolama sunuyor. En üst düzey model olan 1.499,99 dolarlık ROG Phone 8 Pro Edition ise 24GB RAM ve 1TB depolama alanına sahip ve arkasında LED dot-matrix bir ekran bulunuyor.

Asus'un iddiasına göre, ROG Phone 8, ısıyı doğrudan telefonun işlemcisinden alıp, arka kapağından dağıtmak için bor nitrür ve bakır kullanan bir iletken soğutma sistemine sahip. Asus bu sayede soğutmanın termal olarak yüzde 20 daha verimli olduğunu söylüyor.

YAPAY ZEKA ÖZELLİĞİNE DE SAHİP

ASUS, son zamanlardaki en büyük trendlerinden bir tanesi olan yapay zekayı da es geçmedi. ROG Phone 8 serisi, oyun içi metinleri tanıyarak ve kopyalayarak çevrim içi oyun rehberleri için daha hızlı bir arama süreci sağlayan "AI Grabber" özelliğiyle geliyor. Ayrıca, telefonunun başlatıcı, Galeri ve Ayarlar uygulamalarında da yapay zeka kullanılıyor. "AI Wallpaper" özelliği ise Stable Diffusion kullanarak özel duvar kağıtları oluşturmayı sağlıyor.

Üç ROG Phone 8 modeli de Qualcomm'un en son amiral gemisi Snapdragon işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 3 tarafından destekleniyor. Telefonlar, 5.500mAh batarya kapasitesine sahip ve 65W'a kadar hızlı şarj özelliği sunuyor.

Ön tarafta, 165Hz'ye kadar yenileme hızına sahip 6,78 inçlik bir OLED ekran ve 32 megapiksel ön kamera bulunurken, arka tarafta 50 megapiksel ana sensör, 13 megapiksel geniş açılı ve 3x optik zoomlu 32 megapiksel telefoto içeren üçlü kamera dizisi bulunuyor.

ROG Phone 8 serisi şubat ayında İngiltere ve Avrupa'da piyasaya sürülecek.