MSB'den düşmanı 'KORKUT'an paylaşım! Hava savunmada TSK'nın gücüne güç katacak

15 Mart 2024 16:14 - Güncelleme : 15 Mart 2024 16:15

Savunma sanayide uluslararası pazarda zirveye yükselen Türkiye, hava savunmasını da güçlendiriyor. ASELSAN tarafından üretilen KORKUT sistemi TSK'nın hava savunma kabiliyetinin arttırılması amacıyla yerli imkanlarla geliştiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi Korkut’un teknik özelliklerinin yer aldığı görüntüleri paylaştı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Hava Savunma Tugay Komutanlığı envanterinde bulunan ve milli imkanlarla üretilen 35 mm K/M (Kundağı Motorlu) Hava Savunma Silah Sistemi Korkut, zırhlı ve mekanize birliklerin alçak irtifa hava savunması görevini gerçekleştirmek üzere yüksek hareket kabiliyetine sahip, zırhlı paletli araç üzerine entegre edilmiş 35 mm’lik namlulu hava savunma sistemidir.”

SAATTE 65 KM HIZ

35 mm K/M tipi çift namlulu silah sistemi ile dakikada bin 100 atım gerçekleştiren sistem saatte 65 kilometre hıza çıkıyor. Ayrıca 30 bin 800 kilogram ağırlığında ve 200 adet mühimmat kapasitesine sahip. KORKUT, birçok ülkenin ilgisini çekiyor.

Silah Sistem Aracı (SSA) ve Komuta Kontrol Aracı (KKA) olmak üzere iki temel birimden oluşan KORKUT; İnsansız Hava Araçları (İHA) , Helikopterler, Seyir Füzeleri ve Hava-Kara Füze hedeflerine karşı etkilidir. Bir KORKUT AİHSS Sistemi, 3 adet Silah Sistem Aracı (SSA) ve 1 adet Komuta Kontrol Aracından (SSA) oluşmaktadır.