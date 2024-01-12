Müfettiş Gadget bunu beğendi: XPeng Aeroht şirketi uçan otomobil modelini tanıttı

12 Ocak 2024 10:48 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 11:04

Megakentlerin trafik sorunu hayatı her geçen gün daha çekilmez hale getiriyor. Her trafikte saatlerini geçiren insanların da o sıra aklına genellikle bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz uçan otomobiller geliyor.

Çin merkezli XPeng Aeroht şirketi, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2024 fuarında tanıttığı bir otomobille adeta bizleri bilim kurgu filmlerinin içine soktu. 'Asya'nın, en büyük uçan araba üreticisi' unvanını elinde bulunduran XPeng Aeroht firması fuarda, son ürünü 'uçan süper araba eVTOL' modelini tanıttı.

"İNSANLAR ÜÇ BOYUTLU FAKAT ULAŞIM HALA İKİ BOYUTLU"

Xpeng Aeroht'un kurucu ortağı ve baş tasarımcısı Wang Tan, The U.S. Sun'a yaptığı açıklamada, "İnsanlar üç boyutlu, fakat ulaşım hala iki boyutlu. Aslında herkes uçmak ve muhteşem manzaraları seyredebilmek için başka bir görüşe, başka bir açıya sahip olmak istiyor" ifadelerini kullandı.

FİYATI 6 MİLYON TL'Yİ BULACAK

Wang Tan, aracın fiyatının yaklaşık 200 bin dolar (yaklaşık 6 milyon TL) olduğunu ve bu yıl içinde satışa sunulacağını duyurdu. İşte XPeng Aeroht eVTOL'un temel özellikleri şunlar...

İŞLEVSELLİK

Kara modunda; uçuş bileşenlerini yol kullanımı için sorunsuz bir şekilde katlayabiliyor. Uçuş moduna geçerken dikey kalkış ve inişi kolaylaştırmak için kollarını açıyor. Bu yetenek, trafik yoğunluğu olan bölgelerde kısa mesafe, düşük irtifa seyahatleri için etkin navigasyon sağlıyor.

KOKPİT

Araç, hem manuel hem de otomatik sürüş modlarını destekleyen bir sisteme ve iki kişilik, çift modlu bir kokpite sahip. 270° derece açıya sahip panoramik kokpit, pilot ve yolcu için geniş bir görüş alanı sunuyor.

SARJ

Uzatılmış menzilli elektrikli güç aktarma sistemi, hava modülü için birden fazla şarj imkanı sunuyor. Elektrikli itiş sistemi, hem karada hem de havada seyahat güvenliği ve güvenilirliğini sağlamak için tek nokta arıza güvenlik gereksinimlerini karşılıyor.

KAPASİTE VE KULLANIM

Aracın, 4-5 yolcu alabilen yer modülü 6x6 çekişe sahip. Hava modülü ise dikey kalkış ve alçak irtifa uçuşuna uygun.

Modüler uçan araba, kişisel kullanımın ötesinde, acil durum kurtarma gibi kamusal hizmetlerde de kullanılabilir. Hem özel hem de kamusal talepleri karşılamak için etkili bir yol sunabilir.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan araçın tanıtılmasında kısa süre sonra görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Müfettiş Gadget’da vardi bundan 1 tane, Geleceğin otomobil uçak karışımı, Çinliler aştı bu işi" gibi yorumlarda bulundu.