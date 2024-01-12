NASA açıkladı: Dev kapsül aylar sonra açıldı

12 Ocak 2024 16:58 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 16:58

ABD'nin uzay ajansı NASA, ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrindeki Johnson Uzay Merkezi'ndeki ekibinin, OSIRIS-REx görevi kapsamında asteroit Bennu'dan getirilen örneklerin bulunduğu kapsülün iki vidasını daha açmayı başardığını açıkladı.

NASA'nın ilk asteroit örnek toplama görevi tarafından gönderilen kayaların ve tozun geri kalanına erişim sağlamak üzere TAGSAM (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism) başlığının sökülmesini tamamlamak için adımlar atılıyordu.

"EKİBİMİZ AYLARCA ÇALIŞTI"

NASA'nın Houston'daki Uzay Maddeleri Araştırma ve Keşif Bilimi Bölüm Şefi Eileen Stansbery şöyle konuştu:

"Mühendislerimiz ve bilim adamlarımız, yalnızca daha önce erişebildiğimiz 70 gramdan fazla malzemeyi işlemek için değil, aynı zamanda bu engeli aşmamıza olanak tanıyan yeni araçları tasarlamak, geliştirmek ve test etmek için aylarca yorulmadan çalıştılar."

TAGSAM başlığının tamamen sökülmesiyle kalan örnek materyali tamamen görünür hale gelecek ve uzmanlar, örnek başlığın içindeyken ultra yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekecekler. Bu adımdan sonra örnek çıkarılıp tartılacak ve Bennu materyalinin toplam kütlesi belirlenebilecek.

35 vidadan ikisinin OSIRIS-REx torpido gözü içinde kullanılması onaylanmış aletlerle çıkarılamayacağının keşfedilmesi üzerine ekim ayı ortasında TAGSAM başlığının sökülme işlemi duraklatılmıştı. Daha sonra TAGSAM'ın sökülebilmesini sağlayacak iki yeni çok parçalı alet tasarlandı ve üretildi.

LABORATUVARDA PROVA YAPILDI

Johnson Uzay Merkezi'nde Osiris-Rex Misyon Direktörü Dr. Nicole Lunning, yaptığı açıklamada, "Asteroit örneğinin bilimsel değerini korumak için küratörlük tarafından onaylanmış malzemelerle sınırlı olma gibi bir tasarım sorununa ek olarak, bu yeni araçların, sızdırmaz kaptaki dar bir alanda çalışması gerektiğinden, boyutları, ağırlıkları ve dönüş kapasiteleri konusunda da kısıtlamalar vardı." ifadelerini kullandı.

Çıkarma işleminden önce, Johnson'daki ekip yeni araçları ve çıkarma prosedürlerini bir prova laboratuvarında test etti. Her başarılı testin ardından mühendisler montaj tork değerlerini artırdı ve ekip, yeni araçların ihtiyaç duyulan torku elde ederken TAGSAM başlığın olası herhangi bir hasar veya numunenin herhangi bir şekilde kirlenmesi riskini en aza indireceğinden emin olana kadar test prosedürlerini tekrarladı.

Bu baharın sonlarında küratörlük ekibi OSIRIS-REx örneklerinin bir kataloğunu yayınlayacak ve bu katalog küresel bilim camiasının kullanımına sunulacak.