NASA astronotlarının Ay'da giyeceği kıyafet, bükülme ve çömelme testlerinden geçti

11 Ocak 2024 09:57 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 10:09

NASA'nın, Apollo programından yıllar sonra Ay'a iniş yapacağı yeni misyonu Artemis II ve Artemis III, uzay araçlarında yaşanan arızalar nedeniyle ileri bir tarihe alındı. Artemis III programı, NASA yapılan açıklamaya göre 2026 yılında başlayacak.

Ancak Ay'a inişin ertelenmesi, arka planda çalışan Axiom şirketine engel olmadı. Uzay koşullarına uygun olarak tasarlanan yeni nesil Ay kıyafeti AxEMU için çömelme ve bükülme testleri gerçekleştirildi.

AY KIYAFETİ AXEMU İÇİN TESTLER DEVAM EDİYOR

NASA'nın aktardığına göre Axiom'un yeni nesil Ay kıyafetleri, zorlu koşullarda astronotlara kolaylık sağlayacak şekilde tasarlandı. Yıllar önce giysilerinde sorun yaşayan astronotlar tarihe geçerken, NASA bu kez benzer olayların yaşanmasını istemiyor. Bu nedenle Axiom ortaklığında tasarlanan giysilerde her bir detaya önem veriliyor.

Öte yandan 1960'ların başında Mercury programı sırasında Amerikalı astronotlar tarafından giyilen ilk uzay giysileri, biraz değiştirilmiş Navy Mark V yüksek irtifa uzay giysisi olarak tasarlanmıştık. Ancak Apollo'nun aya inişi için kullanılan giysileri çok gelişmiş ve özel mühendislik ürünleriydi.

AxMEU örneğinde, NASA'nın Artemis aya iniş programı için Neil Armstrong ve diğerlerinin yaptığı gibi sadece ayın yüzeyinde yürümeye uygun olmakla kalmayacak, aynı zamanda ayın güney kutup bölgesinin olağanüstü sert koşullarında karmaşık görevleri yerine getirebilecek bir uzay giysisi olarak karşımıza çıkacak.

NASA'NIN AY'A İNİŞ PROGRAMI ERTELENDİ

Gazeteduvar.com.tr'nin aktardığına göre NASA, bilimsel incelemeler için Ay'a astronot gönderilmesini öngören Artemis Misyonu'nda, mürettebatın Ay'a inişini 2026'ya erteledi.

NASA'dan yapılan açıklamada, uzay aracıyla ilgili güvenlik endişelerinin yanı sıra astronotların giysisi ve iniş araçlarıyla ilgili sorunlar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda astronotların aya inişinin Eylül 2026'ya ertelendiği bilgisi verildi. Projenin tarihindeki değişikliğin başlıca nedenini "mürettebat güvenliği" olduğu vurgulanan açıklamada, ekiplerin tüm zorlukları titizlikle ele aldığı ifade edildi.