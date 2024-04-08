NASA, aylarca iletişim kurulamayan Voyager 1'deki sorunun kaynağını buldu

08 Nisan 2024 10:26 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 10:26

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait Voyager 1 aracı komut alabiliyor ancak şu anda herhangi bir bilimsel veya sistem verisini Dünya'daki ekiplere gönderemiyor.

NASA'nın 12 Aralık tarihli bir blog gönderisinde, Voyager 1'in yerleşik mühendislik bilgilerini ve uzay aracının bilimsel araçlarından verileri toplayan uçuş veri sistemi (FDS), artık aracın telekomünikasyon ünitesi (TMU) ile beklendiği gibi iletişim kurmadığı belirtilmişti.

Düzgün çalıştığında FDS, uzay aracının bilgilerini bir veri paketinde derler ve bu daha sonra TMU kullanılarak Dünya'ya gönderilir. Blog gönderisinde, son zamanlarda bu veri paketinin "sıkışıp kaldığı" ve "1'ler ve 0'lardan oluşan tekrarlanan bir desen ilettiği" ifade edilmişti.

VOYAGER 1'İN SORUNU BİLGİSAYARLARDAYMIŞ

NASA yaptığı açıklamada Voyager 1'in yerleşik bilgisayarında, Dünya'ya veri aktarımını engelleyen bozuk bir hafıza sorunu tespit ettiklerini açıkladı.

Mühendisler, NASA'nın Voyager 1'deki bilgisayarlardan birindeki küçük bir hafıza bozulmasının, uzay aracının geçen kasım ayından bu yana Dünya'ya okunamayan bilim ve mühendislik verileri göndermesine neden olduğunu doğruladılar.

Mart ayında ekip, uzay aracının bilgisayarın yazılım kodunun yanı sıra değişkenleri (kodda kullanılan, komutlara veya uzay aracının durumuna göre değişebilen değerler) içeren FDS belleğinin bir okumasını geri göndermesini istemek için bir "dürtme" komutu yayınladı. FDS belleğinin etkilenen kısmının bir kısmını depolamaktan sorumlu tek bir çipin çalışmadığından şüpheleniyorlar.

Mühendisler soruna neyin sebep olduğunu kesin olarak belirleyemiyor. Bununla birlikte çipin uzaydan gelen enerjik bir parçacık tarafından vurulmuş olabileceği ya da 46 yıl sonra yıpranmış olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor.