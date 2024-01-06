NASA, milyonlarca insanı Ay'a götürecek: İşte yapmanız gerekenler

06 Ocak 2024 11:38 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 11:38

ABD'nin uzay kurumu NASA, 2024'ün sonlarında SpaceX'e ait olan Falcon Heavy roketiyle fırlatılması planlanan VIPER adlı Ay keşif aracına isminizi yazdırabileceğiniz internet sitesini kullanıma açtı.

NASA'nın Artemis programı kapsamında geliştirdiği VIPER aracı, Ay'ın güney kutbu yakınında su, buz ve diğer kaynakların varlığını araştıracak. Bu bölge aynı zamanda NASA'nın bir veya birden fazla mürettebatlı bir üs kurmayı planladığı genel bir alan olarak biliniyor.

NASA VIPER ARACINA İSMİNİZİ YAZDIRIN

Sizler de NASA'nın internet sitesinde oluşturulan "VIPER" sayfasına giderek ve "Get Boarding Pass" butonuna tıklayarak katılım sağlayabilirsiniz. Açılan sayfada gerekli yerlere isminizi, soy isminizi ve belirlediğiniz özel bir PIN kodunu yazmanız gerekiyor. Katılım için son tarih 15 Mart 2024.

"DAHA ÖNCE KİMSE GİTMEMİŞTİ"

NASA'nın Bilim Misyonu Direktörlüğü yönetici yardımcısı Nicola Fox, bir açıklamada, "VIPER ile Ay yüzeyinin daha önce kimsenin gitmediği kısımlarını inceleyip keşfedeceğiz." dedi.

"Dünyayı bu riskli ama ödüllendirici yolculuğun bir parçası olmaya davet ettiklerini" vurgulayan Fox, "VIPER Ay'ın güney kutbunun engebeli arazisinde gezinirken ve Ay'ın tarihini ve Artemis astronotlarını göndermeyi planladığımız ortamı daha iyi anlamamıza yardımcı olacak değerli verileri toplarken isimlerimiz de bizimle birlikte anılacak." dedi.