NASA'da işler yolunda gitmiyor: Ay'a iniş programına engel, her an ertelenebilir

09 Ocak 2024 17:03 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 17:04

2023'te pek çok kez sorun yaşayan NASA, tüm zorluklara rağmen uzayda harika işler ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl verilen müjdelerden biri de Ay misyonuna yeniden başlanacak olmasıydı.

Artemis 2 görevi ile bir kez daha Ay'a insanlı yolculuğa hazırlanan NASA, son dönemde uzay araçlarında yaşanan sorunlar nedeniyle Ay'a inişi ileri bir tarihe erteleyebilir.

ARTEMİS 2 GÖREVİ İLERİ TARİHE ERTELENEBİLİR

Apollo görevinden sonra NASA'nın en büyük maliyetli işlerinden biri de Artemis 2 olacak. İnsanlı olarak yapılacak bu yolculukta Ay'a iniş gerçekleşecek.

Normal şartlarda NASA, Artemis görevini 2024'te planlıyordu. Ancak konuya aşına olan kaynaklara göre titreşim testi sırasında Lockheed Martin yapımı Orion mürettebat modülündeki pillerde bir sorun tespit edilmesi ve pillerin değiştirilmesi gerekmesi nedeniyle görevin ertelenmesinin beklendiği aktarıldı.

Öte yandan "Artemis 3" görevi, başlangıçta NASA yüklenicisi SpaceX'in "Starship" iniş sistemini kullanması için 2025 yılı sonunda planlanmıştı ve bu görev, aya insan gönderen ilk "Artemis" görevi olacaktı. Ancak bu görev de ertelenecek. Konuya aşina dört kişi, bunun nedeninin SpaceX'in belirli gelişim aşamalarına ulaşmasının beklenenden daha uzun sürmesi olduğunu söyledi.