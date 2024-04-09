NASA'dan 'bilimsel' şaka: Kendi hesabını engelledi

09 Nisan 2024 17:14 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 17:16

NASA, 8 Nisan Pazartesi günü Türkiye saatiyle 21.07'de gerçekleşen tam güneş tutulmasına atıfta bulunmak amacıyla, sosyal medya platformu X'te Ay hesabından Güneş hesabını engelledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da görülen ve Kuzey Amerika'yı boylu boyunca dolaşan 6500 kilometrelik bir hat üzerinden görüntülenen tam güneş tutulmasını milyonlarca kişi canlı izlerken, bu fırsatı yakalayamayanlar ise sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla tanıklık etti.

NASA'DAN 'BİLİMSEL ŞAKA'

X'te ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait olan Ay hesabı, Güneş hesabını engelledi. Daha sonra engellediğinin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Ups, yine yaptım" notunu düştü.

Güneş tutulması, Dünya'nın Ay'ın yörüngesi boyunca hareket ettiği zamanlarda, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına geçmesi sonucunda meydana gelir. Tam güneş tutulması ise Ay'ın Güneş'i tamamen kapatmasıyla oluşur ve bu an, Dünya'nın belirli bir yerinden izlendiğinde Güneş'in tamamen kararmış görünmesine olur.

NASA da tutulmanın gerçekleştiği anda Ay hesabından Güneş hesabını engelleyerek bu göksel olayın gerçekleşme şekline atıfta bulundu.

İKİNCİ TUTULMA EKİM AYINDA

Öte yandan bu yılın ikinci tutulması Şili ve Arjantin'in güneyinden görülebilecek olup, halkalı Güneş tutulması şeklinde 2 Ekim'de gerçekleşecek ve Türkiye'den izlenemeyecek. 8 Nisan'daki tam güneş tutulması da ne yazık ki ülkemizden canlı olarak izlenememişti.