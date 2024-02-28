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28 Şubat 2024 01:05 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 01:06

NASA'dan Türkiye paylaşımı! Nemrut Krater Gölü uzaydan böyle görüntülendi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut'un NASA astronotları tarafından uzaydan fotoğrafı çekildi. 

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
NASA&#039;dan Türkiye paylaşımı! Nemrut Krater Gölü uzaydan böyle görüntülendi
Nemrut, NASA, Uzay

Her yıl binlerce turist alan Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut, güzelliğiyle adeta gözleri kamaştırıyor. Öyle ki, NASA astronotlarının da gözdesi olmuş durumda..

UZAYDAN NEMRUT

NASA astronotları Nemrut'un uzaydan fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaştı. Büyük beğeni toplayan fotoğraf, NASA'nın resmi X hesabından şu notla yayınlandı:

Harika bir kaldera. Türkiye'deki Nemrut Dağı'nın karla kaplı kalderasının bu fotoğrafını bir NASA astronotu çekti. Kalderanın doğu yarısı geçmiş patlamalardan kaynaklanan katılaşmış lav akıntılarına sahiptir. Nemrut Gölü'nü besleyen kaplıcalar batı yarısına akıyor.

 

 

 

Kaynak: TGRT Haber
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