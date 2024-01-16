Netflix abonelik fiyatlarına yılın ilk zammı geldi: İşte en düşük ve en yüksek Netflix fiyatları

16 Ocak 2024 09:41 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 10:11

Dünyanın dört bir yanında geniş kullanıcı kitlesine sahip Netflix, Türkiye'deki fiyatları için yeni yılın ilk zammını yaptı. Geçtiğimiz yıl yapılan zamlarla tepki toplayan ve kullanıcı kaybeden Netflix, buna çözüm olarak reklamlı abonelik sistemini piyasaya sürmüştü. Ancak bu hizmet henüz Türkiye'de devreye alınmadı.

Buna göre Türkiye'de Temel, Standart ve Özel olmak üzere üç abonelik servisi bulunuyor. Yapılan zamla birlikte bu aboneliklerin en düşük fiyatı 100 TL olurken, en yükseği ise 229,99 TL olarak belirlendi. İşte zamlı Netflix fiyatları (2024)

ZAMLI NETFLİX FİYATLARI NE KADAR OLDU? (2024)

Paket Yeni Fiyat Eski Fiyat Temel Plan 119,99 TL 99,99 TL Standart Plan 176,99 TL 149,99 TL Özel Plan 229,99 TL 199,99 TL

Temel Plan: Tek cihaz, 720p HD çözünürlük

Standart Plan: 2 cihaz, 1080p tam HD çözünürlük

Özel Plan: 4 cihaz, Ultra HD çözünürlük



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