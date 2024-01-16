16 Ocak 2024 09:41 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 10:11
Netflix abonelik fiyatlarına yılın ilk zammı geldi: İşte en düşük ve en yüksek Netflix fiyatları
Dizi-film platformu Netflix için yeni yılın ilk zammı geldi. Temel, Standart ve Özel paketlerin fiyatında artışa gidilirken bunlardan en uygunu 100 TL oldu. İşte zamlı Netflix fiyatları...
Editör: Okan Güleş / Kaynak: Netflix
Dünyanın dört bir yanında geniş kullanıcı kitlesine sahip Netflix, Türkiye'deki fiyatları için yeni yılın ilk zammını yaptı. Geçtiğimiz yıl yapılan zamlarla tepki toplayan ve kullanıcı kaybeden Netflix, buna çözüm olarak reklamlı abonelik sistemini piyasaya sürmüştü. Ancak bu hizmet henüz Türkiye'de devreye alınmadı.
Buna göre Türkiye'de Temel, Standart ve Özel olmak üzere üç abonelik servisi bulunuyor. Yapılan zamla birlikte bu aboneliklerin en düşük fiyatı 100 TL olurken, en yükseği ise 229,99 TL olarak belirlendi. İşte zamlı Netflix fiyatları (2024)
ZAMLI NETFLİX FİYATLARI NE KADAR OLDU? (2024)
Paket
Yeni Fiyat
Eski Fiyat
Temel Plan
119,99 TL
99,99 TL
Standart Plan
176,99 TL
149,99 TL
Özel Plan
229,99 TL
199,99 TL
- Temel Plan: Tek cihaz, 720p HD çözünürlük
- Standart Plan: 2 cihaz, 1080p tam HD çözünürlük
- Özel Plan: 4 cihaz, Ultra HD çözünürlük
NETFLİX ÜYELİK NASIL İPTAL EDİLİR (2024)
- Öncelikle daha kolay olması için bir bilgisayar aracılığıyla Neftlix'in resmi sitesinegirin,
- Netflix'te oturum açın,
- Hesap erişimi olan herhangi bir profili seçin,
- Bir profil seçtikten sonra sağ üst köşedeki profil butonuna (gülen yüz ifadesine) dokunun,
- Daha sonra 'Hesap'a tıklayın
- Hesap sayfanızda, abonelik ayrıntılarınıza erişebileceksiniz. İptal etmek için, 'Üyeliği İptal Et' tuşuna dokunun,
- İptal düğmesine bastığınızda Netflix, abonelik planınızı değiştirmenizi önererek sizi caydırmaya çalışacak. Eğer Netflix hesabınızı silmek için kararlıysanız 'İptal İşlemini Bitir'e basın.