Netflix'in ardından Disney+, şifre paylaşım yasağı için tarih verdi

05 Nisan 2024 14:28 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 14:30

The Walt Disney Company, dijital yayın platformu Disney+'ın abonelerinin hesap şifrelerini paylaşmalarını engelleyen kurallara sahip olsa da bunu yapanlardan ne zaman ek ücret istemeye başlayacağı şimdiye kadar bilinmiyordu.

Disney Üst Yöneticisi (CEO) Bob Iger, Amerikan televizyon kanalı CNBC'ye verdiği demeçte, şifre paylaşım yasağını "tam anlamıyla" haziran ayında yürürlüğe koymaya başlayacaklarını söyledi.

ABONELERDEN PARA İSTEYECEK

Bu kapsamda uygulama eylül ayında tüm aboneleri kapsayacak şekilde genişletilmeden önce "birkaç pazardaki belirli ülkelerde" devreye alınacak. Abonelerden şifrelerini başka kullanıcılarla paylaşmaları karşılığında ek ücret talep edilecek, ancak fiyat bilgisi paylaşılmadı.

OCAK AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Disney'in şifre paylaşım karşıtı kuralları ilk olarak 25 Ocak'ta yeni aboneler için yürürlüğe girdi ve 14 Mart'ta mevcut üyelere sunuldu. Disney Baş Mali Sorumlusu (CFO) Hugh Johnston, "Genel müşteri deneyimini iyileştirmek ve abone tabanımızı büyütmek için bu yeni işlevi kullanıma sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." demişti.

Şubat ayında yapılan bir kazanç görüşmesi sırasında Johnston, "uygunsuz paylaşımdan şüphelenilen" abonelerin bu yaz kendi aboneliklerine kaydolmaları yönünde bir uyarı göreceğini doğruladı. Aboneler ayrıca "ek ücret" karşılığında haneleri dışından üye ekleyebilecek ancak Disney bunun ne kadara mal olacağına dair henüz herhangi bir ayrıntı vermedi.

İLK OLARAK NETFLİX GETİRDİ

Netflix, 2023 yılında şifre paylaşımına kısıtlama getiren ilk yayın hizmeti oldu ve kullanıcılardan evlerinin dışına fazladan bir izleyici eklemek için ayda fazladan 7,99 dolar ücret almaya başladı.