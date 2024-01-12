Netflix'in reklam destekli paketine sahip kullanıcı sayısı açıklandı: Katlanarak artıyor

12 Ocak 2024 15:16 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 15:17

Netflix, artan fiyatlar nedeniyle milyonlarca müşterisini kaybetti. Başlangıçta şifre paylaşmayı engelleyerek önlem alan şirket, geçen yıl alternatif olarak da reklam destekli abonelik servisini devreye aldı.

Şu anda ABD dahil birçok pazarda kullanılan reklam destekli abonelik paketi, giderek genişliyor. Kullanıcılar uygun fiyatlı olan bu hizmete kayıt olurken, Netflix de kaybettiği müşterilerini tekrardan kazanıyor.

REKLAM DESTEKLİ ABONELİĞE 23 MİLYON KULLANICI

Netflix'in reklamcılıktan sorumlu başkanı Amy Reinhard bu hafta Variety'ye verdiği demeçte, Netflix'in reklam destekli planının yakın zamanda aylık 23 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını söyledi . Bu yeni kilometre taşı, Netflix'in daha ucuz planın aylık 15 milyon aktif kullanıcı sayısına sahip olduğunu duyurmasından iki ay sonra geldi; bu rakam, Mayıs 2023'e göre önceki 5 milyon rakamın üç katı olarak bildirilmişti.

Ancak aktif kullanıcı sayısını bu reklam destekli planın gerçek abone sayısıyla karıştırmamakta fayda var. Aynı reklam destekli planda aynı evde birden fazla kullanıcı olabilir ve kullanıcılar, desteklenen 2 cihazdaki içeriği aynı anda izleyebilir.

Netflix, reklam destekli planını Kasım 2022'de başlattı ve şu anda ABD'de aylık 6,99 ABD doları fiyatla satılıyor. Şirket ayrıca geçen yıl ABD ve diğer pazarlarda reklamsız Temel planını da sonlandırdı; bu sayede reklam destekli planı yeni en ucuz seçenek haline getirdi.