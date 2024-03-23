Neuralink: Beyin çipi takılan hasta 'düşünce gücüyle' paylaşım yaptı

23 Mart 2024 10:44 - Güncelleme : 23 Mart 2024 10:44

Elon Musk'ın kurucusu ve sahibi olduğu Neuralink, uzuvlarını kaybetmiş engelli bireylerin hayatını kolaylaştırması amaçlanan "Telepati" adlı beyin çipinin takıldığı hastanın son aktivitesini paylaştı.

Belden aşağısı felçli olduğu belirtilen 29 yaşındaki Nolan Arbaugh, sadece birkaç gün önce "Telepati" cihazını kullanarak satranç oynadığı anlar canlı yayında paylaşılmıştı. Anlaşılan o ki hastanın durumu iyiye gidiyor zira Arbaugh, bu sefer 'düşünerek' X'te (eski adıyla Twitter) paylaşım yaptı.

TWİTTER'IN KENDİSİNİ ENGELLEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Nolan Arbaugh, düşünce gücü yardımıyla X'te paylaştığı gönderide "Twitter, bot olduğumu düşünüp beni banlamıştı. X ve Elon Musk ise öyle olduğum için beni geri getirdi." ifadesini kullandı.

"TELEPATİ İLE PAYLAŞILAN İLK GÖNDERİ"

Elon Musk da Arbaugh'un paylaşımını alıntılayarak, "Telepati cihazı kullanılarak sadece düşünerek yapılan ilk gönderi!" diye yazdı.

BİLGİSAYAR FARESİ KONTROL EDEBİLİYOR

Neuralink çipi, ABD hükümetinin onay vermesinin ardından ocak ayında belden aşağısı felçli olan bir kişiye takılmıştı. Musk da geçen ay hastanın tamamen iyileştiğini ve düşünce gücüyle bilgisayar faresi kontrol edebilir hale geldiğini söylemişti.

Arbaugh, satranç oynadığı canlı yayında "Ekrandaki imceli görüyor musun? Benim... beyin gücüm." diyerek heyecanını dile getirdi. Arbaugh, düşünce gücüyle bilgisayar faresini telepatik olarak nasıl kontrol ettiğini şöyle açıkladı:

"Birkaç farklı şey deneyerek başladık. Temel olarak 'hayali hareket' dediğimiz şeyden 'hareket girişimine' geçtik ve hareket etmeye çalışmakla başladık. Bu, bilgisayar imlecini sola ve sağa hareket ettirmeyi düşünmeyi gerektiriyordu ve oradan itibaren bu benim için sezgisel hale geldi."