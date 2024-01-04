Nintendo Switch 2 için yeni bilgi: Fiyatıyla üzecek

04 Ocak 2024 16:44 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 16:44

Nintendo Switch 2 söylentileri uzun zamandır gündemde dolaşıyordu ancak Nintendo bu söylentileri defalarca yalanlamıştı. GamesIndustry.biz sitesi tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, oyuncuların merakla beklediği yeni el konsolu yakında piyasada olabilir.

Rapora göre Nintendo Switch 2, 2024 yılında piyasaya sürülecek. Orijinal Switch'in 2017 yılında piyasaya çıktığı yani 6. yılını doldurduğu göz önüne alındığında, daha güçlü ve daha modern yeni bir halefinin çıkması muhtemel görünüyor.

NİNTENDO SWİTCH 2, DAHA PAHALI OLABİLİR

GamesIndustry.biz'in raporunda Nintendo Switch 2'nin fiyatı hakkında bir iddia da bulunuyor. Buna göre Switch 2, 300 dolarlık orijinal Switch'ten 100 dolar daha pahalı, 400 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Ayrıca Nintendo'nun Sony ve Microsoft'un izinden gidebileceği ve AAA oyunlarının fiyatının da 70 dolara çıkarılabileceği iddia ediliyor. Son olarak, bu sızıntıların henüz Nintendo tarafından doğrulanmadığını ve şirketin bu yıl Switch 2'yi piyasaya sürüp sürmeyeceğinin belli olmadığını da eklemekte fayda var.

İlk Nintendo Switch, 2017 yılında piyasaya sürülmüştü. 2019 yılında konsolun yalnızca taşınabilir modda oyun oynatan versiyonu olan Switch Lite modeli satışa çıkmıştı. Takvim 2021 yılını gösterdiğinde ise, önceki modele göre daha kaliteli bir ekrana sahip olan Nintendo Switch OLED versiyonu kullanıcıları karşısına çıkmıştı.

Switch'in piyasaya sürülmesinden bu yana taşınabilir el konsolu pazarı da giderek büyüdü. Şu anda ASUS Rog Ally, Lenovo Legion Go ve Steam Deck başta olmak üzere birçok teknoloji şirketinin kendi modelleri satışta bulunuyor.