Nissan hedefi büyüttü: 3 yılda 30 yeni model geliyor

26 Mart 2024 12:04 - Güncelleme : 26 Mart 2024 12:04

Japonya'nın satış açısından üçüncü büyük otomobil üreticisi olan Nissan, pazartesi günü yaptığı açıklamada önümüzdeki üç yıl içerisinde 30 yeni model piyasaya süreceğini ve kârlılığı artırmak için maliyetleri düşürürken küresel satışlarını 1 milyon araç artırmayı hedeflediğini söyledi.

Orta vadeli iş planında bir güncelleme yaptığını açıklayan otomobil üreticisi, Mart 2027'ye kadar olan mali yılın sonuna kadar yüzde 6'yı aşkın işletme kâr marjı ve yüzde 30'un üzerinde toplam hissedar getirisi hedeflediği bilgisini paylaştı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ KONUSUNDA RAKİPLERİN GERİSİNDE KALDI

Nissan, tamamen pille çalışan Leaf modeli ile elektrikli araç pazarında öncü olarak kabul ediliyordu ancak dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin de dahil olmak üzer ABD'li rakibi Tesla ve Çinli BYD'nin gerisinde kaldı.

Nissan, belirlenen tarihe kadar küresel satışlarının yaklaşık beşte birini tamamen aküyle çalışan otomobillerin oluşturmasını, hibrit güç sistemiyle çalışan otomobillerin de beşte birini oluşturmasını, yalnızca içten yanmalı motora sahip otomobillerin ise kalan yüzde 60'ı oluşturmasını umuyor.

Japon otomobil üreticisi, Şubat 2023'te açıklanan yüzde 55 hedefinden bu on yıl sonuna kadar küresel satışların yüzde 60'ını hibritler de dahil olmak üzere elektrikli araçların oluşturmasını hedefliyor.

Öte yandan çetin bir rekabetle karşı karşıya kalan Nissan ve Japonyalı rakibi Honda Motor, bu ay elektrikli araçlar ve diğer alanlara yönelik temel bileşenler üzerinde işbirliği yapmak üzere stratejik bir ortaklık düşüneceklerini açıkladı.

YENİ MODELLERİN SİLÜETİNİ PAYLAŞTI

Nissan, yeni stratejisini duyurmak için paylaştığı görsellerde 25 kadar otomobilin silüetlerini kullandı. Bu da firmanın en az 5 yeni modeli şu anda gizlediği anlamına geliyor.