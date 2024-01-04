Norveç, Tesla araçları yasakladı: İşte sebebi

04 Ocak 2024 13:09 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 11:23

Norveç'te, Tesla'nın yeni araçları, ülkedeki sürücü kurslarında krize yol açtı. Elektrikli araçların hüküm sürdüğü ülkede, Tesla'nın popülerliği artarken, sürücü eğitimi veren bazı okulların, Tesla'nın yeni dönüş sinyali özelliği nedeniyle bu araçları kullanmayı yasakladığı belirtiliyor.

DÖNÜŞ SİNYALİ BUTONU TESLA'NIN BAŞINI YAKTI

Tesla, Model S ve Model X'te başlattığı ancak daha sonra popüler Model 3'e eklediği dönüş sinyali çubuğunu kaldırma kararı alarak, sinyal verme işlemini direksiyon simidindeki basınca duyarlı düğmelerle gerçekleştirmeye karar vermişti. Ancak, Norveçli sürücü okulu sahipleri, bu değişikliğin öğrenciler için riskli olabileceğini iddia ediyor.

Norveç'teki Harstad Trafik Okulu'nun yöneticisi Jåhn Hansen Øyen, Tesla'nın Model 3'ünü test ettikten sonra, döner kavşaklarda dönüş sinyalinin zor kullanıldığını ve öğrencilerin bu nedenle sürüş sınavlarını geçmekte zorlanabileceklerini belirtti.

Hansen Øyen, "Model 3'ü test ettim ve kavşaklarda hem odağımı hem de yönümü kaybettiğimi fark ettim. Bu doğrudan hayati tehlike oluşturmuyor, ancak iki şerit varsa dönüşlerde diğer araçlara karşı risk doğmuş oluyor." ifadesini kullandı. Bu durumun, sürücü kurslarının Tesla araçlarını yasaklama kararını almasına neden olduğu bildirildi.

Öğretmenler arasında bir grup içinde yapılan paylaşımlar sonucunda, birçok eğitmenin benzer sorunlar yaşadığı ve öğrencilerle birlikte bu riskin daha da arttığı ortaya çıktı. Norveç Halk Yolları İdaresi'nde üst düzey danışman olan Lars-Inge Haslie, konuyu yakından inceleyeceklerini söyledi.