NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER ekran kartları tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı

08 Ocak 2024 15:47 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 15:48

Grafik kartı devi NVIDIA, yeni GeForce RTX 40 SUPER serisi kartlarını duyurarak oyun dünyasında heyecan uyandırdı. RTX 4070 SUPER, RTX 4080 SUPER ve RTX 4070 Ti SUPER modelleri, önceki versiyonlara kıyasla daha performanslı olmaları ve rekabetçi fiyatları ile dikkat çekiyor.

RTX 4080 SUPER, ÖNCEKİNDEN 200 DOLAR DAHA UCUZ

NVIDIA'nın RTX 4080 SUPER modeli, 10240 CUDA çekirdeği ve 16GB GDDR6X bellek (23 Gbps) ile geliyor. Güç tüketimi ise 320W TGP seviyesinde ancak NVIDIA'nın iddiasına göre kart oyun oynarken sadece 246W, boşta ise 15W civarında bir güce ihtiyaç duyacak.

NVIDIA tarafından açıklanan bilgiye göre RTX 4080 SUPER, 4K Full RT Gaming ve Super-Fast Gen AI özelliklerini taşırken, aynı zamanda RTX 3080Ti'dan iki kat daha fazla performans sunuyor. Kart 31 Ocak'ta piyasaya sürülecek. Fiyatı ise 999 dolar fiyat olarak belirlendi, bu da RTX 4080'in lansman fiyatından 200 dolar daha düşük.

RTX 4070 Ti SUPER: 2.5 KAT PERFORMANS ARTIŞI

24 Ocak'ta lansman yapacak olan RTX 4070 Ti SUPER, 8448 CUDA çekirdeği ve 16GB GDDR6X bellek ile geliyor. 285W TGP'ye sahip olan kart, oyun sırasında ortalama 226W enerji tüketirken, boşta sadece 12W kullanacak. NVIDIA, bu modelin RTX 3070 Ti'ye kıyasla DLSS Frame Generation desteği sayesinde 3070 Ti'a göre 2.5 kat daha fazla performans sunduğunu iddia ediyor. Kartın perakende fiyatı ise 799 dolar olarak belirlendi.

RTX 4070 SUPER, RTX 3090'U GERİDE BIRAKTI

En büyük iyileştirmeyi vaat eden RTX 4070 SUPER, 7680 CUDA çekirdeği ve 36MB L2 önbellek ile geliyor. Oyun sırasında ortalama 200W enerji tüketimi ve boşta sadece 11W tüketimi ile dikkat çeken kart, üreticinin iddiasına göre RTX 3090'un performansını aşacak şekilde tasarlandı. 17 Ocak'ta piyasaya sürülecek olan RTX 4070 SUPER, 599 dolar fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşacak.