NVIDIA yeni 'Blackwell' yapay zeka platformunu tanıttı

19 Mart 2024 10:11 - Güncelleme : 19 Mart 2024 10:11

NVIDIA, dünyanın her yerindeki kuruluşların, önceki modele göre 25 kata kadar daha az maliyet ve enerji tüketimiyle trilyon parametreli büyük dil modelleri üzerinde gerçek zamanlı üretken yapay zeka oluşturup çalıştırmasını sağlayan yeni Blackwell platformunu tanıttı.

NVİDİA BLACKWELL YAPAY ZEKA PLATFORMU TANITILDI

NVIDIA'dan yapılan açıklamada, Blackwell GPU mimarisinin veri işleme, mühendislik simülasyonu, elektronik tasarım otomasyonu, bilgisayar destekli ilaç tasarımı, kuantum bilgi işlem ve üretken yapay zeka alanlarındaki çığır açıcı gelişmelerin ortaya çıkmasına yardımcı olacak, hızlandırılmış bilgi işlem için altı dönüştürücü teknolojiye sahip olduğu belirtildi.

NVIDIA'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, "Otuz yıl boyunca derin öğrenme ve yapay zeka gibi dönüştürücü atılımlara olanak sağlamak amacıyla hızlandırılmış bilgi işlemin peşinde olduk." açıklamasında bulundu.

"Üretken yapay zekanın, çağımızın belirleyici belirleyici teknolojisi" olduğunu belirten Huang, "Blackwell bu yeni sanayi devrimine güç veren motor oluyor. Dünyanın en dinamik şirketleriyle çalışarak her sektör için yapay zeka vaadini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Blackwell B200 GPU ve GB200 donanımlarını içeren Blackwell'i kullanması beklenen birçok kuruluş arasında Amazon Web Services, Dell Technologies, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle, Tesla ve xAI yer alıyor.

Adını oyun teorisi ve istatistik alanında uzmanlaşmış bir matematikçi ve Ulusal Bilimler Akademisi'ne alınan ilk siyah bilim insanı olan David Harold Blackwell'den alan yeni mimari, iki yıl önce başlatılan NVIDIA Hopper mimarisinin yerini aldı.