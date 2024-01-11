Ocak ayında zam yapmayan Chery’den müthiş fırsat: Faizsiz kredi ve takas desteği

11 Ocak 2024 09:21 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 09:27

Çin’de kurulan ve dünyanın pek çok pazarında yer alan Chery, Türkiye’de de çok önemli bir yol kat etti. Fiyat-performans otomobilleriyle her kullanıcıya hitap eden firma, Türkiye’deki kullanıcıların karşısına yeni bir fırsat ve takas desteğiyle çıkıyor.

Ocak ayına zam yapmadan giren Chery, yeni bir SUV sahibi olmak isteyenlere 50 bin TL’ye kadar takas desteği ve 200 bin TL’ye kadar faizsiz kredi avantajı sağlayacağını açıkladı.

CHERY’DEN, SUV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE KOLAYLIK SAĞLIYOR

Ocak kampanyası kapsamında Chery, zam yapmayıp fiyatları sabit tutarken, tüketicilerin yeni bir SUV sahibi olmasını kolaylaştırıyor. Ocak ayı boyunca devam edecek olan kampanyada, tüm Chery modellerinde 50 bin TL’ye kadar araç takas desteği ve 200 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlanıyor. Türkiye’de satış performansını hızla ve istikrarlı biçimde artıran Chery, SUV segmentindeki dikkat çekici başarısıyla öne çıkıyor.

3 farklı C-SUV modeliyle satışlarda üst sıralarda yer alan Chery, bu başarısını mükemmel kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sunmasına borçlu. 2023 yılında Türkiye’de 40.590 adetlik satışa ulaşan firma, pazara mart ayında giren bir marka olmasına rağmen yılı 10’uncu sırada tamamladı.

Yüksek satış başarısına ek olarak, pazar araştırmalarında yüksek skorlar alan Chery, satışları gibi müşteri memnuniyetinin de pazarın üst sıralarında yer aldığını gösteriyor.

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