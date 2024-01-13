Okyanus dibindeki garip deliklerin gizemi çözüldü: Meğer sanıldığı gibi değilmiş

13 Ocak 2024 13:41 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 13:43

Okyanus, içerisinde adeta bir yaşam alanı sunuyor. Uçsuz buçaksız derinlikte binlerce türden canlı yaşarken, bu tabiatın gizemi de bilim insanları tarafından çözülüyor.

Peki hiç fark ettiniz mi, okyanusun dibinde genellikle çukura benzeyen garip delikler oluyor? Daha önce da bunun üzerine pek çok kez çalışma yapılmıştı. Ancak bu çukurların asıl nedeni geç de olsa ortaya çıktı.

ÇUKURLARIN GİZEMİ YILLAR SONRA ÇÖZÜLDÜ

Scienalert.com'un haberine göre gizemli çukurların oluşum nedeni; sanıldığı gibi deniz tabanı tortusu altından sızan metanın sonucundan kaynaklanmıyor. Daha ziyade bölgede yaşayan yunus ve kum yılan balıklarının geride bıraktığı pislik olduğu tespit edildi.

Kiel Üniversitesi'nden yerbilimci Jens Schneider von Deimling liderliğinde yürütülen bir çalışmada, bilim insanları çukurların her iki hayvanın eseri olduğunu gösterdi. Gizemin nasıl çözüldüğünü anlatan uzmanlar, domuz balıklarının deniz tabanındaki tortular arasında yemek aradığını, bunun da orada yuva yapan kum yılan balıklarını rahatsız edip yuvalarından çıkması sonucuna bağladı. Deliklerinden çıkan yılanların geride çukurlar bırakması sonucunda ise bu gizemli delikler oluşuyor.

Öte yandan Schneider von Deimling, konuya ilişkin, "Sonuçlarımız ilk kez bu çukurların yunusların ve kum yılan balıklarının yaşam alanları ve davranışlarıyla doğrudan bağlantılı olarak meydana geldiğini ve yükselen sıvılar tarafından oluşturulmadığını gösteriyor" açıklamalarında bulunurken, sözlerini ise şöyle noktaladı:

"Yüksek çözünürlüklü verilerimiz Kuzey Denizi deniz tabanındaki on binlerce çukurun oluşumuna yeni bir yorum getiriyor ve altta yatan mekanizmaların küresel olarak gerçekleştiğini, ancak şimdiye kadar göz ardı edildiğini tahmin ediyoruz."