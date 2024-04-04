One UI 6.1 çileden çıkaran sorunla gündemde: Yükleyenler isyan bayrağı çekti

04 Nisan 2024 09:15 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 09:15

Teknoloji devi Samsung, merakla beklenen One UI 6.1 güncellemesini geçtiğimiz hafta piyasaya sürdü. Galaxy AI platformu S24 serisine özel olmaktan çıkarak eski amiral gemisi modellere geldi ve One UI 6.0'da kaldırılan bazı özelliklerin de geri döndüğü bildirildi.

Şimdi ise kullanıcıları adeta çileden çıkaran bir sorunla gündemde. One UI 6.1'i yükledikten sonra yaşadığı problemleri sosyal medyada belirten kullanıcılar, güncellemenin parmak izi okuyucusunu bozmakla kalmayıp telefonun şarj hızını yavaşlattığını iddia ediyor.

PARMAK İZİ ANİMASYONU ÇALIŞMIYOR

Çok sayıda Galaxy S23 kullanıcısı, ekran kilidini açabilmek için gerekli olan parmak izi animasyonunun artık gözükmediğini, telefonlarını açmaya çalıştıklarında bomboş bir alanla karşılaştıklarını ve bu sebeple de parmak izi taraması yapamadıklarını iddia ediyor.

Sosyal paylaşım sitesi Reddit'te bazı kullanıcılar, parmağını kaldırıp beklediğinde bu sorunun çözüldüğünü belirtirken, parmak izi animasyonunu kapatmanın da işe yaradığını paylaştı.

ONE UI 6.1, ŞARJ HIZLARINI YAVAŞLATTI

Bir başka problemde, Galaxy Z Fold 5 kullanıcısı One UI 6.1 güncellemesini yükledikten sonra şarj hızının yavaşladığını iddia etti. Normal şartlarda 25W seviyesinde olması gereken şarj hızının 15W seviyesine kadar düştüğünü öne sürdü.

Galaxy S23 sahiplerinin de aynı sorundan muzdarip olduğunu bildirdiklerini belirtmekte fayda var. An itibarıyla Samsung'dan yaşanan bu problemlerle alakalı olarak bir açıklama bekleniyor. Sorunların yeni bir One UI yazılım güncellemesinde çözülebileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan buna benzer durumların zaman zaman iOS güncellemelerinden sonra iPhone'larda da yaşandığını unutmamak gerekiyor. Geçen yıl iPhone 15 serisinin 'el yakayacak' kadar yüksek seviyede ısındığı yapılan testlerde ortaya çıkmıştı. Apple bir güncellemeyle çözdüğünü savundu.