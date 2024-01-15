One UI 6.1'in yeni özelliği sızdırıldı: Samsung kullanıcıları bunu çok sevecek!
Samsung, Galaxy S24 serisi için hazırladığı One UI 6.1 güncellemesiyle kilit ekranlarında sunduğu özelleştirme imkanını genişletiyor. Kullanıcılar, Samsung App Store'dan indirebilecekleri daha fazla özel saat yazı tipine erişebilecekler. Peki One UI 6.1 ne zaman çıkacak?
Samsung, Galaxy S24 serisi ile birlikte One UI 6.1 güncellemesini aynı gün piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe'nin X platformunda paylaştığı bilgilere göre, bu güncelleme kullanıcılara kilit ekranlarına özel saat yazı tiplerini indirme ve uygulama imkanı sunacak.
ONE UI 6.1 İLE SAAT WİDGET'İ DAHA FAZLA ÖZELLEŞTİRİLEBİLECEK
One UI 6 sürümü de kilit ekranlarında saat yazı tiplerini değiştirme ve boyutlandırmaya izin veriyordu. Ancak sınırlı sayıda yazı tipi seçeneğine sahipti. Ayrıntılara göre One UI 6.1 sürümüyle birlikte kullanıcılar, yalnızca Samsung App Store'dan yükleyebilecekleri daha fazla saat yazı tipine erişebilecekler.
S24 İLE SINIRLI KALMAYACAK
Galaxy S24 serisiyle sınırlı olmayacak olan bu özellik, One UI 6.1 güncellemesine uygun tüm Samsung Galaxy cihazlarına sunulacak. Güncelleme, 17 Ocak'ta gerçekleşecek olan Galaxy S24 lansmanıyla birlikte piyasaya sürülecek.
Bu güncellemenin yanı sıra, Samsung'un etkinlik gününde yapacağı duyurular arasında Samsung Galaxy AI'ın tanıtımı ve yeteneklerinin açıklanması da bulunacak. Ayrıca, Galaxy Book4 dizüstü bilgisayarlarının aynı gün piyasaya sürülmesi de bekleniyor.
GALAXY S24, ERKENDEN SATIŞA ÇIKARILDI
Bu arada, Meksika'da bir satıcı, Samsung Galaxy S24 serisini erkenden satışa çıkardı. Doto isimli satıcı, Galaxy S24 128 GB modeli için 16,499 Peso ve 256GB modeli için 17,999 Peso fiyat etiketleri ile ürünleri listeledi. Ancak 128GB Galaxy S24 için sadece 10 adet ve 256GB Galaxy S24 için 4 adet bulunduğu belirtiliyor.
Bununla birlikte bu fiyatların geçici olarak yazıldığı ve akıllı telefonun resmi satış fiyatının daha farklı olabileceği de tahmin ediliyor.