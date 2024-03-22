OnePlus Ace 3V tanıtıldı: Dünyada bir ilke imza atan telefon

22 Mart 2024 12:56 - Güncelleme : 22 Mart 2024 12:56

OnePlus Ace 3V tanıtıldı. Cihaz, Qualcomm'un çiçeği burnunda yonga seti Snapdragon 7+ Gen 3'e sahip dünyadaki ilk telefon olarak kayıtlara geçti.

Snapdragon 7+ Gen 3, tıpkı Snapdragon 8 Gen 3 gibi en yeni Cortex-X4 CPU çekirdeğini kullanıyor. Bu da, orijinal OnePlus Ace 3'ün kullandığı Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin çekirdeklerinden bir nesil daha yeni olduğu anlamına geliyor.

Telefon aynı zamanda yeni bir tasarımla geliyor. Arka taraftaki büyük dairesel çıkıntı kaldırılmış, yerini iki kameralı ve dairesel flaşlı daha ayrık bir kamera adası almış. Ön kısım da farklı, ekran artık düz bir şekilde.

YÜZDE 100 DCI-P3 RENK GAMIYLA 6,74 İNÇ AMOLED EKRAN

OnePlus Ace 3V, 1.240 x 2.772 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,74 inç AMOLED ekranla geliyor. 10 bit ve yüzde DCI-P3 renk gamını destekleyen telefonun parlaklık seviyesi 2 bin 150 nite kadar çıkabiliyor.

Ayrıca ekranın üst kısmında bir adet delikli çentik bulunuyor, bu da f/2,4 82° lensli ve 1080p@30fps video kaydına sahip 16 Megapiksel kameraya ev sahipliği yapıyor.

KAMERA 4K'DA 60 FPS KAYIT YAPABİLİYOR

Arka kameralara bakacak olursak, bir adet Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) destekli 50 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş kamara bizleri karşılıyor. Ayrıca ana kameranın EIS (Elektronik Görüntü Sabitleyici) ve OIS ile 4K@60fps video kaydı yapabildiğini de belirtmekte fayda var.

Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle kullanıcıları karşılayan OnePlus Ace 3V, 12/16 GB RAM (LPDDR5X) ve 256/512 GB depolama (UFS 4.0) depolama seçeneklerini sunuyor. Ayrıca işlemcinin soğutma ihtiyacı 9.140 mm²'lik büyük bir "buhar odası sistemiyle" karşılanıyor.

TAM ŞARJ YARIM SAAT SÜRMÜYOR

Pil 5.500 mAh kapasiteye sahip ve özel bir güç yönetimi çipiyle 100 W SuperVOOC S şarjını destekliyor. Resmi rakamlar yüzde 1'den yüzde 100'e şarjın yalnızca 26 dakika sürdüğünü iddia ediyor.

Normal modelden farklı olarak 3V, toza ve suya dayanıklılık derecesine (IP65) sahiptir. OnePlus, ekran ıslak olsa bile dokunmatik panelin parmağınızı algılayabildiğini iddia ediyor.

ONEPLUS ACE 3V FİYATI

OnePlus Ace 3V fiyatı:

OnePlus Ace 3V - 12 GB RAM + 256 GB: 277 dolar

OnePlus Ace 3V - 12 GB RAM + 512 GB: 320 dolar

OnePlus Ace 3V - 16 GB RAM + 512 GB: 360 dolar