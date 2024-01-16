OpenAI CEO'su duyurdu: ChatGPT video üretebilecek

16 Ocak 2024 20:15 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 20:20

ChatGPT, yakın gelecekte video oluşturma yeteneğine kavuşacak. OpenAI CEO'su Sam Altman, Unconfuse Me adlı podcast yayınında Bill Gates'e yaptığı açıklamada, ChatGPT'nin metin, görüntü ve ses oluşturabilmesinin yanı sıra, iki yıl içerisinde video üretebileceği bilgisini paylaştı.

CHATGPT İÇİN VİDEO ÜRETME ÖZELLİĞİ YOLDA

Altman, DALL-E aracılığıyla sunulan görüntü oluşturma yetenekleri gibi, video oluşturmanın da benzer şekilde çalışacağını söylese de detaylara fazla girmemeyi tercih etti. Ancak, kullanıcıların sadece birkaç satır yazarak, ChatGPT'den istedikleri türde bir video oluşturmasını isteyebilecekleri tahmin ediliyor.

Bununla birlikte, sistemin, deepfake videoların çoğalmasına ve yanlış bilginin internet ortamında hızla yayılmasına yol açabileceği de düşünülüyor. Esas olarak, deepfake videolar şu anda tanınmış kişiler başta olmak üzere bütün internet kullanıcılarının muzdarip olduğu sorunlardan bir tanesi.

Yakın zamanda, Facebook'ta Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak'ın yapay zeka tarafından üretilen videoları paylaşılmıştı. ChatGPT gibi kullanımı kolay bir araca video oluşturma yeteneği eklenmesinin, sahte video içeriği üretmeyi kolaylaştıracağı, bunun da gerçeği yanlıştan ayırt etmeyi zorlaştıracağı değerlendiriliyor.

Özellikle, Amerika'da bu yıl yapılacak seçimler öncesinde, siyasetçilerin aslında söylemedikleri şeyleri söylüyormuş gibi gösteren deepfake videoların hızla yayılma tehlikesi dikkat çekiliyor.