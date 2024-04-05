OpenAI Sora ile üretilen ilk müzik videosu paylaşıldı

05 Nisan 2024 10:53 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 10:54

Dünyada önde gelen yapay zeka şirketlerinden biri olan OpenAI, yazılı komutlar aracılığıyla 1 dakikaya kadar uzunlukta video üretebilen Sora aracıyla oluşturulan ilk müzik klibini kullanıcılarıyla buluşturdu.

Sora, OpenAI Baş Teknoloji Sorumlusu Mira Murati'ye göre bu yıl içinde kullanıma açılacak. Ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağı henüz bilinmese de Sora ile üretilen ve görenlerin beğeniyle karşıladığı örnek videolar paylaşılmıştı. Bunlara bir de müzik klibi eklendi.

Müzisyen August Kamp'ın Worldweight isimli şarkısı için hazırlanan 8:3 oranındaki video, Sora ile oluşturulan "gerçekte hiç var olmayan" görüntülerin birleşiminden oluşuyor.

August Kamp, Sora'yı sanatçılar için "dönüm noktası" olarak tanımladı ve bu tezini de, görsel üretimindeki tek sınırlamanın "insanların hayal gücü" olmasına dayandırıyor.

"HAYALİMDEKİ VİDEOYU SORA İLE YAPTIM"

Parçayı oluştururken Worldweight'i temsil eden bir videonun nasıl görüneceğini hayal ettiğini ve düşüncelerini başkalarına aktarmakta güçlük çektiğini, ancak hayalindeki o videoyu OpenAI Sora ile hayata geçirmeyi başardığını belirtti.

Video ile ilgili bilinmeyen tek detay, klipleri oluşturmak için kullanılan komutların veya 2 dakika 19 saniyenin tamamını üretmek için kaç klibin gerekli olduğu gibi spesifik ayrıntılar paylaşılmadı.

Diğer video üretim platformları, herhangi bir klip için üç saniyeye kadar, uzantılarla birlikte ise 12 saniyeye kadar video üretebiliyor, ancak ilk beş saniyenin ötesinde tutarlılık sağlamakta zorluk çekiyorlar. Sora bunu değiştirerek çok daha uzun klipler ve genellikle her klipte birden fazla tutarlı çekim oluşturma yeteneğiyle ön plana çıktı. Söz konusu videoda 2-3 çekimden oluşan bir dizi klip olduğu tahmin ediliyor.

Son olarak Kamp müzik hakkında şunları söyledi:

"Bu sanat eserinin benim mutlak kalbim ve ruhum olduğunu hissediyorum. Bu notalar neredeyse iki yıl önce ellerimin arasından sentezleyicimin tuşlarına düştüğünde nasıl hissettiğimi hatırlıyorum. Dışarıda nasıl yağmur yağdığını ve bu duyguları bir şarkıya aktarabildiğim için ne kadar şanslı hissettiğimi hatırlıyorum."