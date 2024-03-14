OpenAI Sora ne zaman çıkacak? Yetkili isim noktayı koydu

14 Mart 2024 09:18 - Güncelleme : 14 Mart 2024 09:24

Yakında OpenAI'nin popüler metinden video oluşturma programı Sora'yı herkes deneyebilecek. The Wall Street Journal'a verdiği röportajda OpenAI baş teknoloji sorumlusu Mira Murati, Sora'nın bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesinin planlandığını açıkladı.

OpenAI, metin istemine dayalı hipergerçekçi sahneler oluşturabilen Sora'yı ilk kez şubat ayında tanıtmıştı. Şirket, aracı yalnızca görsel sanatçıların, tasarımcıların ve film yapımcılarının kullanımına sunmuştu ve aynı zamanda Sora ile oluşturulan örnek videolar sosyal medyada paylaşılmıştı.

"Bu teknolojiyi insanların düzenleyip oluşturabileceği bir araç olarak nasıl kullanacağımızı araştırıyoruz." ifadesini kullanan Murati, 20 saniye uzunlukta ve 720p çözünürlüklü bir klibi kısa sürede oluşturduğunu belirttiği Sora'yı önümüzdeki birkaç ay içerisinde herkese açacaklarını sözlerine ekledi.

SORA'YA SES DESTEĞİ DE EKLENECEK

Mira Murati ayrıca Sora'nın oluşturduğu videolara ses eklenmesinin de mümkün olacağını duyurdu. Bu özellik sayesinde yapay zeka aracını kullanarak çok daha gerçekçi klipler oluşturulabilecek.

"HALKA AÇIK VERİLERLE EĞİTTİK"

OpenAI'nin Sora'yı eğitmek için hangi verileri kullandığı sorulduğunda fazla ayrıntıya girmeyen ve soruyu geçiştiriyor gibi görünen Murati, "Kullanılan verilerin ayrıntılarına girmeyeceğim, ancak bunlar kamuya açık veya lisanslı verilerdi." demekle yetindi.

YouTube, Facebook ve Instagram'daki videoların eğitimde kullanılıp kullanmadığından emin olmadığını söyleyen Murati, yalnızca Sora'nın OpenAI'nin ortaklığı olan Shutterstock'un içeriğini kullandığını da doğruladı.

OPENAİ SORA ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Beklentiler, Sora'nın DALL-E ve GPT-4 gibi modelleri de içeren ChatGPT Plus aboneliğine dahil edileceği yönünde. Ancak bağımsız bir uygulama olarak piyasaya sürülebileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

Yöneticiye göre OpenAI, aracı halka sunulduğunda şirketin metinden fotoğraf üreten modeli olan DALL-E ile benzer maliyetlerle kullanılabilir hale getirmeye çalışıyor.