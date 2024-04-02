OpenAI'dan ChatGPT kararı: Kullanıcılar artık ihtiyaç duymayacak

02 Nisan 2024 10:19 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 10:37

OpenAI artık şirketin ücretsiz yapay zeka platformu ChatGPT'yi kullanmak için bir hesaba ihtiyaç duymayacak. Ancak bu yalnızca ChatGPT için geçerlidir, DALL-E 3 gibi diğer OpenAI ürünlerine erişim ücretli olup ve yine de erişim için bir hesap gerektirecek.

CHATGPT İÇİN ARTIK HESAP AÇMAYA GEREK YOK

OpenAI bir blog yazısında, bu kararı alma sebebine ilişkin "Yapay zekanın yeteneklerini merak eden herkesin erişebilmesini sağlamak amacıyla bunu yavaş yavaş kullanıma sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

ChatGPT'nin 2022'nin sonunda ilk kez kullanıma sunulmasından bu yana, ilgilenen kullanıcıların bir OpenAI hesabına kaydolması gerekiyordu. Şirket daha sonra DALL-E 3 ve daha gelişmiş modeller gibi ürünlere erişmek için ücretli abonelikler eklemişti. Kullanıcıların sohbet geçmişini kaydedip incelemek, sohbetleri paylaşmak ve sesli görüşmeler yapmak için bir hesaba ihtiyacı olacak.

100 MİLYONU AŞKIN ABONESİ VAR

OpenAI, 185 ülkede 100 milyondan fazla kişinin haftalık ChatGPT kullandığını açıkladı. Analiz sitesi SimilarWeb, şubat ayında tahmini 1,6 milyar ziyaretçisi olan ChatGPT'nin, Google Gemini'nin ivme kazanmaya başlamasına rağmen en çok ziyaret edilen yapay zeka sohbet robotu sitesi olmayı sürdürdüğünü bildirdi. Ancak trafiği, tahmini ziyaret sayısının 1,8 milyarı aştığı Mayıs 2023'te ulaşılan yüksek seviyelere göre biraz düşüş gösterdi.

OpenAI, daha geniş bir kategori yelpazesinde istemlerin engellenmesi de dahil olmak üzere "bu deneyim için ek içerik korumaları" sunduğunu söyledi ancak bu kategorilerin ne olduğu hakkında daha fazla açıklama yapmadı.

Bununla birlikte model eğitimini devre dışı bırakma seçeneği, hesabı olmayanlar için de geçerli olacak. ChatGPT kullanıcıları, sohbet etkinliklerinin OpenAI'nın yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılıp kullanılamayacağını değiştirebilir.