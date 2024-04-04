Oppo, ColorOS 14 güncellemesi alacak cihazlarını açıkladı

04 Nisan 2024 15:16 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 15:16

Oppo, birkaç eski akıllı telefon modeli için en son ColorOS 14 güncellemesini sunmaya hazırlanıyor. Şirket yeni arayüzü daha önce bazı cihazlar için yayınlamıştı ve bu ayın sonlarında daha da fazla akıllı telefon modeli için kullanıma sunacağını açıkladı.

OPPO COLOROS 14 ALACAK CİHAZLAR - NİSAN 2024

Hatırlamak gerekirse Çinli marka, geçtiğimiz ay ColorOS 14'ün küresel yayın zaman çizelgesini duyurmuştu. Artık elimizde Nisan 2024'te güncellemeyi alacak cihazların bir listesi var. İşte ColorOS 14 (Android 14) alacak Oppo cihazları...

Find N3

Find N3 Flip

Find N2 Flip

Find X5 Pro

Find X5

Find X3 Pro

Reno 10 Pro+ 5G

Reno 10 Pro 5G

Reno 10 5G

Reno 8 Pro 5G

Reno 8 5G

Reno 8

Reno 8T 5G

Reno 8T

Reno 7

F23 5G

F21s Pro

F21 Pro

K10 5G

A98 5G

A78 5G

A77 5G

A77s

A77

A58

A57

A38

A18

Reno 8 Z 5G

F21s Pro 5G

A78

A79 5G

A59 5G

ColorOS 14 sürümün bu ay içerisinde listedeki telefonlar için yayınlanacak ancak tüm cihazların güncellemeyi aynı gün almayacağını belirtmekte fayda var. Bazı cihazların kademeli bir sürüm alması muhtemel.

COLOROS 14 ÖZELLİKLERİ

Yeni sürümde mevcut olacak temel özellikler şu şekilde: