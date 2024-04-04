Oppo, ColorOS 14 güncellemesi alacak cihazlarını açıkladı
Oppo, Nisan 2024'te bir dizi akıllı telefon modeli için ColorOS 14 güncellemesini sunmaya hazırlanıyor. Çinli marka son yaptığı açıklamayla listeyi paylaştı.
Oppo, birkaç eski akıllı telefon modeli için en son ColorOS 14 güncellemesini sunmaya hazırlanıyor. Şirket yeni arayüzü daha önce bazı cihazlar için yayınlamıştı ve bu ayın sonlarında daha da fazla akıllı telefon modeli için kullanıma sunacağını açıkladı.
OPPO COLOROS 14 ALACAK CİHAZLAR - NİSAN 2024
Hatırlamak gerekirse Çinli marka, geçtiğimiz ay ColorOS 14'ün küresel yayın zaman çizelgesini duyurmuştu. Artık elimizde Nisan 2024'te güncellemeyi alacak cihazların bir listesi var. İşte ColorOS 14 (Android 14) alacak Oppo cihazları...
- Find N3
- Find N3 Flip
- Find N2 Flip
- Find X5 Pro
- Find X5
- Find X3 Pro
- Reno 10 Pro+ 5G
- Reno 10 Pro 5G
- Reno 10 5G
- Reno 8 Pro 5G
- Reno 8 5G
- Reno 8
- Reno 8T 5G
- Reno 8T
- Reno 7
- F23 5G
- F21s Pro
- F21 Pro
- K10 5G
- A98 5G
- A78 5G
- A77 5G
- A77s
- A77
- A58
- A57
- A38
- A18
- Reno 8 Z 5G
- F21s Pro 5G
- A78
- A79 5G
- A59 5G
ColorOS 14 sürümün bu ay içerisinde listedeki telefonlar için yayınlanacak ancak tüm cihazların güncellemeyi aynı gün almayacağını belirtmekte fayda var. Bazı cihazların kademeli bir sürüm alması muhtemel.
COLOROS 14 ÖZELLİKLERİ
Yeni sürümde mevcut olacak temel özellikler şu şekilde:
- Ana ekran uygulamaları için kayan pencere desteği
- Şarkı/durdurma bildirimlerini değiştirmek için sallama işlevi
- Özelleştirilebilir durum çubuğu yazı tipi stili
- Optimize edilmiş ekran geçişleri, ses efektleri ve kilit ekranı düzeni
- Geliştirilmiş kilit ekranı geçiş animasyonu ve yüz tanıma hızı
- Geliştirilmiş titreşim efektleri ve sistem bildirimlerinin daha net görüntülenmesi
- Bireysel uygulama özel ekran yenileme hızları desteği
- Göz koruması ve ortam rengi uyarlama modlarında renkli ekran optimizasyonu
- Galerideki fotoğraf düzenlemede orijinal durumuna geri dönme