Oppo Find X7 Ultra: Mobil fotoğrafçılıkta 'dünyada ilki' başaran telefon tanıtıldı

08 Ocak 2024 11:28 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 11:31

Çinli teknoloji devi Oppo, dünyanın ilk çift periskop telefoto kameralarını ve 1 inçlik Sony LYT-900 sensörü içeren en yeni amiral gemisi olan Find X7 Ultra modelini tanıttı. Hasselblad ile yapılan iş birliğiyle geliştirilen dörtlü kamera sistemine sahip bu telefon, mobil fotoğrafçılık konusunda iddialı.

OPPO FIND X7 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Oppo Find X7 Ultra, 6.82 inçlik LTPO OLED ekranıyla dikkat çekiyor. 120 Hertz tazeleme hızına, QHD+ çözünürlüğe ve 4,500 nit'e kadar zirve parlaklığa sahip olan ekran, Oppo'nun Ultra HDR görüntü formatına yönelik ProXDR deneyimine de destek sunuyor.

Find X7 Ultra, gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alıyor. 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama ile desteklenen bu telefon, donanımsal anlamdaki performansıyla da dikkatleri üzerine çeviriyor.

Ancak, Find X7 Ultra'yı öne çıkaran özellik ise, kamerasında barındırdığı teknolojileri. Dört adet 50 MP sensör içeren kamera sistemi, geniş diyafram açıklıkları ve Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özellikleriyle donatıldı.

270 MM ODAK UZUNLUĞUNA KADAR ZOOM

Öne çıkan özellikler arasında, dünya çapında ilk çift periskop telefoto çözümü yer alıyor. 3x periskop kamera ve 6x telefoto kamera, farklı odak uzunluklarına sahip olup, Oppo'nun iddiasına göre 14 mm ile 270 mm arasında sorunsuz bir zoom yapabiliyor ve görüntü kalitesinde belirgin bir bozulma olmuyor.

Ultra geniş açılı kamera, yeni Sony sensörü olan LYT-600'ü kullanıyor. Bu sensör, 1/1.95 inç boyutunda ve 14 mm eşdeğer odak uzunluğuna sahip olup, diyafram açıklığı f/2.0 seviyesinde ve odak uzaklığı 4 cm'ye kadar olan nesneleri çekebiliyor.

Find X7 Ultra'nın kamera uygulamasında Hasselblad ile birlikte geliştirilen Master Mod, profesyonel düzeyde ayarlamalar ve RAW çekim olanağı sunuyor. Ayrıca, yakında gelecek olan bir yazılım güncellemesi ile 16-bit RAW MAX modu da kullanıma sunulacak.

OppoFind X7 Ultra, 5,000 mAh bataryasıyla ve 100W kablolu, 50W kablosuz şarj destekleriyle geliyor. Cihaz, Android 14 işletim sistemi ve Oppo'nun özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü ColorOS ile kutudan çıkıyor. Telefon, sadece Çin pazarında satışa sunulacak ve fiyatı henüz açıklanmadı.