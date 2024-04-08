Orta segmente taze kan geliyor: Redmi Turbo 3 tasarımı ve özellikleri belli oldu

08 Nisan 2024 16:36 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 16:36

Bu ayın başında Xiaomi alt markası Redmi, "Redmi Turbo" adlı yeni bir seri başlatacağını duyurdu ve bu serideki ilk cihazın Redmi Turbo 3 olarak adlandırılacağını da doğruladı. Marka şimdi de yeni orta segment akıllı telefonunun neye benzeyeceğini gözler önüne seren paylaşımlarda bulundu.

REDMİ TURBO 3 TASARIMI NASIL OLACAK?

Redmi'nin sosyal medya platformu Weibo'da paylaşmış olduğu bilgilere göre, Redmi Turbo 3 modeli 10 Nisan'da Çin'de yerel saatle 19.00'da satışa sunulacak. Cihazın daha rahat bir tutuş için hafif kavisli köşelere sahip düz bir tasarımla geleceği ve üç renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacağı ifade edildi.

Ayrıca arkada halka LED'li iki kamera sensörü kesiği yer alacağı ve güç düğmesi ve ses seviyesi tuşlarının da akıllı telefonun sağ tarafına yerleştirilmiş olduğu bilgisi de kamuoyuna aktarıldı.

SNAPDRAGON 8S GEN 3'TEN GÜÇ ALACAK

Tanıtım tarihini açıklamanın yanı sıra Redmi, Turbo 3'ün Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisiyle donatılmış olacağını açıkladı. Qualcomm'un piyasaya sürdüğü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinin daha az güçlü versiyonu olan 8s Gen 3 genellikle orta seviye telefonlarda karşımıza çıkmakta.

Ayrıca Redmi Turbo 3'ün AnTuTu'da 1,75 milyonun üzerinde bir skor elde ettiği ve bu skorla AnTuTu'nun mevcut amiral gemisi kralı OnePlus Ace 3V'den daha başarılı olduğu iddia edildi.

Cihaz daha önce Geekbench'te 16 GB RAM ile tek çekirdek ve çok çekirdek testlerinde 1981 ve 5526 puan almıştı. Cihazın 3C sertifikası, söylentiye göre 5.000mAh bataryası için 90W hızlı şarjla geleceğini gösteriyor. Telefonun ayrıca 1,5K OLED ekranla birlikte gönderilmesi bekleniyor ve küresel pazarda Poco F6 olarak piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.