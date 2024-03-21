Otomobil devi 116 bini aşkın aracını geri çağırıyor

21 Mart 2024 09:26 - Güncelleme : 21 Mart 2024 09:26

Aldığı sıfır Mercedes başına dert oldu! 4 gün sonra arızalandı, 5 kez servise gitti

Aldığı sıfır Mercedes başına dert oldu! 4 gün sonra arızalandı, 5 kez servise gitti

Mercedes-Benz, yolcu koltuğunun altındaki 48 voltluk toprak bağlantısının düzgün şekilde sabitlenmemesi nedeniyle kablonun aşırı ısınmasına yol açacak bir sorundan dolayı 116 binden fazla aracını geri çağırma kararı aldı.

ABD Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada, toprak bağlantısının aşırı ısınmasının yangın riskini artıran bir unsur olduğunu ve bu sebeple de Mercedes'in geri çağırma programı başlattığını söyledi.

"YANGIN ÇIKMA RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Aküyle ilgili uyarılara ilişkin müşteri şikayetleri üzerine bir araştırma yürüten Mercedes-Benz, diğer mekanik işlemlerin 48 volt toprak bağlantısının gevşemesine yol açmış olabileceğini öne sürdü. Soruşturmanın 15 Mart'ta tamamlandığı bildirildi.

NHTSA'ya göre geri çağırma programına dahil edilen modeller şu şekilde:

- 2019-2023 GLS450

- 2020-2023 GLE580

- 2020-2023 GLS580

- 2020-2024 GLE450

- 2021-2023 AMG GLS63

- 2021-2023 MAYBACH GLS600

- 2021-2024 AMG GLE53

- 2021-2024 AMG GLE63 S

- 2023-2024 GLE350

Geri çağrılan araçlardan birine sahipseniz aracınızı bayiye götürebilirsiniz. Burada gerekli incelemeler yapıldığında eğer gerekiyorsa 48 volt toprak bağlantısı ücretsiz olarak sıkılacak. Geri çağırma bildirim mektupları ise 14 Mayıs'ta gönderilmeye başlanacak.