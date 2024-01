Oyunculardan tepki toplayan Call of Duty özelliği için erteleme kararı: Season 1'den çıkarılacak

13 Ocak 2024 11:07 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 11:08

Popüler Call of Duty serisi, farklı versiyonlarıyla oyunculara farklı aksiyonlar sunuyor. Her sezon güncellemesiyle yeni bir özelliğe kavuşan Call of Duty'nin, Warzone Season 1 Reloaded güncellemesi merakla bekleniyordu.

Heyecan verici yeniliklerle gelmesi beklenen Call of Duty: Warzone Season 1 Reloaded, beraberinde oyunculara ayrıcalık sunan Covert Exfil özelliğini getirecekti. Ancak özellik henüz sunulmadan tepkilerin ardı arkası kesilmedi.

CALL OF DUTY'NİN 'COVERT EXFİL' ÖZELLİĞİ ERTELENDİ

IGN'nin haberine göre Activison ve Raven Software, birkaç gün önce yaptığı duyuruda Warzone için oynanışın ince ayarlarına yeniden düzenleme yapacağını açıklamıştı. Ekip, aynı zamanda Covert Exfill özelliğini Seoson 1 ile getireceğini belirtti. Ancak bu özellik, henüz çıkış yapmasa bile oyuncuları çok fazla tatmin etmedi.

Bilmeyenler için Warzone oyununa gelecek olan Covert Exfill, oyuncuların her maçta kullanabilecekleri yalnızca birkaç mevcut exfil fırsatından birini satın alarak Warzone oyununu erken terk etmelerine olanak tanıyan bir özellik olarak gelecekti. Başka deyişle oyuncular parasını bir araya toplayıp yeteri miktara ulaştıklarında, son takıma kadar beklemeye gerek kalmadan oyunu terk edebilecek. Ancak oyuncular oyuna böyle bir mod gelmesini istemiyor.

Bu nedenle hem Rave hem de Activision, süresiz olarak bu özelliği erteleme kararı aldı. Ancak bu ertlemeye rağmen her iki şirket de ısrarla modun dahil edilmesini istiyor.

Son olarak Call of Duty için Season 1 güncellemesinin 17 Ocak'ta yayınlanması bekleniyor.

Derleme: Okan Güleş / tgrthaber.com.tr