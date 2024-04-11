Oyunun tadı kaçmaya başladı: EA Play üyelik fiyatlarına yüzde 100'den fazla zam

11 Nisan 2024 10:27 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 10:35

Steam'de 2 bin TL: Epic Games popüler iki oyunu ücretsiz yaptı

Steam'de 2 bin TL: Epic Games popüler iki oyunu ücretsiz yaptı

Electronic Arts, abonelik temelli bir video oyun hizmeti olan ve Xbox, PlayStation ve Windows platformlarında kullanılabilen EA Play abonelik fiyatları için zam kararı aldı.

Üyelerin tek bir fiyatla Electronic Arts oyunlarına erişmelerini sağlayan EA Play, hatırlanacağı üzere aralık ayında oyun satın alımlarında TL'yi kaldırarak dolara geçmişti. Şirketin bu kararına paralel olarak da EA'nın neredeyse bütün oyunlarına zam gelmişti. Peki güncel EA Play abonelik fiyatları ne kadar?

EA PLAY'E ZAM YÜZDE 100'DEN FAZLA

Xbox'ta ve PlayStation'da EA Play'in aylık abonelik ücreti 40 TL'den 219,99 TL'ye çıktı, yıllık fiyat ise 1.499,99 TL'ye yükseltildi. Steam'de aylık 5,99 dolara satılan hizmet, bir yıllık peşin ödeme için ise 39,99 dolar istiyor.

Bir de üyelere özel içerik sunan ve premium EA oyunları koleksiyonuna sınırsız erişim, Origin satın alımlarında yüzde 10 indirim ve özel oyun için ödüller gibi ayrıcalıkları bünyesinde barındıran EA Play Pro versiyonu mevcut. Bunun da fiyatı aylık 16,99 dolar, yıllık 119,99 dolar olarak belirlendi.

Steam: Aylık 5,99 dolar, Yıllık 39,99 dolar

Xbox: Aylık 219,99 TL, Yıllık 1.499,99 TL

PlayStation: Aylık 219,99 TL, Yıllık 1.499,99 TL

EA Play Pro (PC): Aylık 16,99 dolar, Yıllık 119,99 dolar

Mevcut aboneler, üyeliklerini yenileyecekleri tarihten itibaren zamlı fiyatlara tabi tutulacaklar. Yeni aboneler ise satın aldıkları tarihten itibaren yukarıdaki fiyatlarla ödeme yapmaya başlayacaklar.