Paraya doymayan Netflix'ten yeni karar

06 Ocak 2024 12:32 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 12:32

Netflix'in, kullanıcılara ücretli hizmetlerinden yararlanmaları için yeni bir yol sunan oyunları platformuna dahil etmeye başlamasının üzerinden iki yıldan fazla zaman geçti. Son zamanlarda bu oyun platformu, Netflix abonelerinin ek ücret ödemeden oynayabileceği GTA oyunlarının eklenmesiyle popülerliğini artırmıştı.

The Wall Street Journal sitesinin haberine göre Netflix, giderek artan bu popülaritenin ekmeğini yemenin planını yapıyor. Şirket oyunlardan gelir elde edebileceği birkaç yöntem düşünüyor:

İddiaya göre Netflix oyunlarında uygulama içi satın alımlar sunabilir. Bu durumda oyunun kendisi ücretsiz olsa da, oynamaya devam etmek için bir yerden sonra para isteyebilir. İkinci seçenekte şirket bazı oyunları için abonelerinden ekstra ücret talep edebilir. Son olarak oyunlar her zamanki gibi ücretsiz kalabilir ancak kullanıcıya reklam gösterilebilir.

NETFLİX, OYUNLARI BEDAVA YAPACAĞINA SÖZ VERMİŞTİ

Netflix'in eş CEO'su Greg Peters, bir yıl önce yaptığı açıklamada, oyunlardan para istemeyecekleri konusunda taahhütte bulunmuştu.

Peters, "Farklı bir oyun deneyimine sahip olmak istiyoruz ve oyun geliştiricilerine, oyunları yalnızca oyuncunun keyif alacağı perspektiften düşünme yeteneği sunmak ve reklamlar veya oyun içi ödemeler gibi diğer para kazanma biçimleri hakkında endişelenmelerine gerek kalmamasını sağlamak istiyoruz." demişti.

Netflix son olarak GTA: 3, GTA: San Andreas ve GTA: Vice City oyunlarından oluşan GTA: Trilogy paketini hizmetine dahil etmişti. Netflix üyeliğine sahip olan kullanıcılar, Google Play Store ve Apple App Store'dan oyunları ücretsiz bir şekilde yükleyebiliyor.

Şirket, oyun platformundan para kazanmak için uygulama içi satın almaları ve oyun içi reklamları başlatıp başlatmayacağına dair resmi bir açıklama yapmadı.