Patron çıldırdı: NVIDIA GeForce Now'a gelecek yeni oyunlar açıklandı

14 Ocak 2024 11:24 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 11:24

NVIDIA, bulut oyun (cloud gaming) platformu GeForce Now için yeni oyunlarını duyurdu. War Hospital ve Assassin’s Creed: Valhalla gibi popüler yapımlar dahil olmak üzere, toplamda 10 oyun GeForce Now abonelerine sunulacak.

GEFORCE NOW YENİ OYUNLARI AÇIKLANDI

NVIDIA tarafından paylaşılan listeye göre, GeForce Now platformuna bu hafta eklenecek yeni oyunlar şöyle:

War Hospital (11 Ocak, Steam)

Assassin’s Creed: Valhalla (Xbox, PC Game Pass)

Jected – Rivals (Steam)

RAILGRADE (Steam)

Survivalist: Invisible Strain (Steam)

The Talos Principle 2 (Epic Games Store)

Turbo Golf Racing (Xbox, PC Game Pass)

TUNIC (Xbox, PC Game Pass)

Witch It (Steam)

Zombie Army 4: Dead War (Xbox, PC Game Pass)

İKİ POPÜLER OYUN DA YOLDA

NVIDIA ayrıca Diablo 4 ve Overwatch 2 oyunlarının da yakında GeForce Now'a ekleneceğini duyurdu. Kullanıcılar, bu oyunların Steam sürümlerini bulut oyun platformunda, GeForce RTX 4080 ekran kartının gücüyle oynayabilecekler.

GeForce NOW; dizüstü bilgisayarda, masaüstü bilgisayarda, Mac'te, Android cihazında, iPhone'da, iPad'de hatta televizyonda bile kullanılabiliyor. Tek gereksinim: hızlı ve stabil bir internet bağlantısı.