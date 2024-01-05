Perde aralandı; iPhone 16 Pro’nun en net görüntüleri paylaşıldı

05 Ocak 2024 14:04 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 14:06

iPhone 15 serisinin satışa çıkmasının ardından henüz çok uzun bir zaman geçmedi. Yine de Apple, tıpkı diğer rakipleri gibi ileriye dönük çalıştığı için iPhone 16 hazırlıklarına başladı. Bu nedenle kullanıcılar için demode olmasa da iPhone 15 artık Apple’ın gözünde ikinci planda.

2024’ün yeni nesil modelleri olacak iPhone 16 serisi için mesai harcayan teknoloji devi, aksilik olmaz ise eylül ayında iPhone 16 modellerini piyasaya çıkaracak. Cihazlar hakkında her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılırken güvenilir kaynaklardan Macrumors, iPhone 16 Pro’ya ait tasarımı gözler önüne seren görüntüleri paylaştı.

İPHONE 16 PRO İŞTE BÖYLE GÖRÜNECEK

Paylaşılan görüntülere göre iPhone 16 Pro, alışılagelen iPhone 15 Pro modellerinin tasarımını koruyacak. Yine titanyum çerçeve ve kavisli kenarlı olan tasarım dili iPhone 16 Pro modelinde de kullanılacak. Ancak ekran boyutlarının biraz daha büyüyeceğine ilişkin iddialar söz konusu.

Digitaltrends’in aktardığına göre Apple'ın iPhone 15 Pro'da tercih ettiği "Eylem Butonu", iPhone 16 Pro serisinde de bulunacak. İddialara göre Apple, iPhone 16 serisinde bu butonun tasarımı üzerinde çalıştı ancak nihai karar, iPhone 15 Pro serisindeki ile aynı kalması yönünde oldu.

Bunun yanında Apple, iPhone 16 Pro ile iPhone 16 Pro Max'in sağ tarafında yeni bir buton kullanmaya başlayacak. Kuvvet sensörüyle eşleştirilen bu buton, video çekimleri için kullanılacak.

Güç düğmesi ile aynı şekilde pozisyonlaşmış olan bu buton, telefonun alt kısmına yerleştirilecek. Geçmiş modellerde aynı yerde bulunan mmWave anten ise sağ taraftan sol tarafa alınacak.

UZAMSAL VİDEO İPHONE 16 PRO’DA DESTEKLENECEK

Çinli kaynak ithome.com'un derlemesine göre iPhone 16 Pro, Uzamsal video çekimini destekleyecek. Tıpkı iPhone 15 Pro gibi dikkat çeken kamera özelliklerine sahip olacak bu telefonda, yatay formatta çekilen videolar 3D olarak oluşturulabilecek. Ayrıca Kuo'ya göre yeni nesil iPhone'da daha ışık getireceği, yani düşük ışıkta harika fotoğraflar çekeceği söyleniyor.